Завдяки зусиллям багатьох гувернерів молодших синів російського диктатора Путіна — Івана і Володимира — ті в побутових ситуаціях віддавали перевагу іноземним мовам, а не російській.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода та Настоящего Времени Система, опублікованому 28 травня.

За даними розслідувачів, у Путіна є двоє молодших дітей від гімнастки Аліни Кабаєвої, Іван народився 2015 року, а Володимир — 2019-го.

Реклама

«Іноземних вихователів сім'я почала підшукувати ще 2017 року, коли Івану не було й двох років. Уже 2018 року в розкладі трирічного Вані були англійська, німецька та музика. Гувернери і навчали мови, і дбали про дитину: так, учителька англійської мови Аманда С. Паралельно із зануренням трирічного Іванка в мовне середовище вона мала слідкувати, щоб картопля в тарілці була розім'ятою, а бульйон повністю покривав макарони», — заявили журналісти.

Судячи з вивчених Системою листів за 2017−2026 роки, найманням іноземних вихователів (загалом їх налічується приблизно 20) для молодших дітей Путіна займаються двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої Олеся Федіна і Катерина Головачова.

Ба більше, вони між собою називали гувернанток «британці» або «німці», залежно від мови, яку вони викладали. Перед педагогами стояло об'ємне завдання: створювати дитині мовне середовище і занурювати її в заняття в ігровій формі, повідомили розслідувачі.

Як зазначають розслідувачі, на тлі планів про скорочення годин вивчення іноземних мов у звичайних російських школах, діти Путіна мають вивчити щонайменше дві іноземні мови досконало. Як випливає зі стенограми зустрічей Фединої з гувернантками 2019 року, до чотирьох років Іван мав бути постійно занурений у «мовну ванну». Його мова англійською мала бути зв’язною, як «мова грамотного європейця». До навчання німецької мови висували схожі вимоги.

Чи приділяли у вихованні дітей Путіна таку саму увагу навчанню російської мови, з вивчених Системою документів достеменно невідомо.

«Нам вдалося виявити дані тільки про одну російську вчительку, Поліну Т., яка навчала Івана музики і знайомила його, зокрема, з творами Сергія Прокоф'єва і Миколи Римського-Корсакова. Утім, цього виявилося недостатньо. У 2019 році на Різдво Ваня виконав пісеньку німецькою і нічого не заспівав російською, писала Олеся Федина в розповіді про роботу з персоналом у червні цього ж року», — заявили розслідувачі.

Реклама:

Листівка Івана батькам до католицького Різдва 2018 року, фото зі звіту гувернантки / Фото: Система

В грудні 2018 року голова комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що в Росії не можна допустити «трансформації Дідів Морозів на Санта Клауса». Маленький Іван у ці самі грудневі дні читав дитячі книжки про оленя Рудольфа та майстрував санчата для Санта-Клауса, а зовсім не Діда Мороза, пише Система з посиланням на звіт учительки англійської.

Восени 2024 року ЗМІ з’ясували, що у Володимира Путіна двоє синів від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої — Іван і Володимир-молодший. За даними журналістів, Іван народився навесні 2015 року у швейцарській клініці Sant’Anna в Лугано, а навесні 2019 року на світ з’явився Володимир-молодший, уже в Москві.

Діти живуть в ізоляції в президентських резиденціях на Валдаї (там вони проводять більшу частину року) або в Сочі і зі своїми однолітками практично не спілкуються. Їхнім вихованням займаються няні та вчителі, які супроводжують їх і в поїздках, зокрема на особистих джетах, вертольотах, яхтах і навіть бронепоїзді.

Також журналісти повідомляли, що старший Іван любить мультфільми Disney, що викликає у його батька роздратування.

Крім дітей від Кабаєвої, у Путіна є доньки від першої офіційної дружини Людмили — Марія Воронцова і Катерина Тихонова.