Молодших синів російського диктатора Путіна , Івана і Володимира, з раннього дитинства навчали вільно розмовляти англійською та німецькою, щоб вони звучали як «грамотні європейці». Для цього до обох дітей приставляли від чотирьох до шести іноземних гувернерів, ідеться в розслідуванні проєкту Радіо Свобода і Настоящего Времени Система , опублікованому 28 травня.

При цьому публічно країна-агресор РФ веде боротьбу проти «колективного Заходу», а Путін у своїх промовах регулярно критикує «англосаксів», звертають увагу журналісти. Однак це не заважало наймати для дітей диктатора вихователів із «недружніх» Росії країн, які нібито «нав’язують установки, що суперечать російським цінностям».

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За даними розслідувачів, у Путіна є двоє молодших дітей від ексгімнастки Аліни Кабаєвої. Старший, Іван, народився 2015 року, а молодший, Володимир, — 2019-го.

Іван у 2019 році, фото зі звіту няні / Фото: Система

Система пише, що отримала інформацію про іноземних вчителів, гувернерів і вихователів для дітей Путіна з масиву документів та електронних листів, переданих джерелом, яке «знайоме з деталями служби персоналу найвисокопоставленішої сім'ї Росії». Розслідувачі перевірили достовірність даних кількома способами і зв’язалися з фігурантами листувань, двоє з яких підтвердили інформацію, зазначену в документах.

Судячи з вивчених Системою листів за 2017−2026 роки, наймом іноземних вихователів для молодших дітей Путіна займаються двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої Олеся Федіна і Єкатерина Головачова. Імена батьків у листуваннях ніколи не згадували, їх називали лише «сім'я» або «батьки». В одному з документів старшу дитину називають «Іван Федін», хоча сина Олесі Федіної звуть по-іншому.

Як ідеться в розслідуванні, сім'я диктатора почала шукати іноземних вихователів ще 2017 року, коли старшому синові від Кабаєвої Івану не було й двох років. Уже 2018-го в розкладі трирічного Івана, за даними Системи, були англійська, німецька та музика. Вчителька англійської Аманда С. при цьому мала одночасно стежити за тим, щоб «картопля в тарілці була розім'ята, а бульйон повністю покривав макарони».

В останні кілька років репетиторів, судячи з отриманих журналістами документів, шукали вже для молодшого брата Івана Володимира, якого в листуваннях за 2021−2022 рік називали «маленький» — йому на той час не було трьох років.

Система виявила інформацію про приблизно два десятки викладачів, які в різний час із 2017 по 2025 роки працювали на сім'ю Путіна і Кабаєвої. Серед них виявилися громадяни Великої Британії, ПАР, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії, Ірландії. В один період часу з дитиною працювали чотири-шість осіб — частина одночасно, а частина — змінюючи одна одну. Роботодавці між собою називали гувернанток «британці» або «німці», залежно від мови, яку ті викладали, сказано в матеріалі. Викладачі мали занурювати дитину в мовне середовище і проводити заняття в ігровій формі.

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Публічно, як звертає увагу Система, Путін негативно висловлювався про прихильність російських еліт до європейського способу життя, звинувачуючи їх у «поклонінні західній „вищій касті“». У звичайних російських школах скорочували кількість годин вивчення іноземних мов, а молодші діти Путіна тим часом мали досконало володіти щонайменше двома іноземними мовами. Так, від гувернанток Івана вимагалося, щоб до чотирьох років його мовлення звучало як «мовлення грамотного європейця».

Системі не вдалося виявити інформацію, чи приділялася така ж увага навчанню дітей російської мови. Журналісти знайшли дані тільки про одну вчительку російської Поліну Т., яка навчала Івана музики і, зокрема, знайомила з творами Прокоф'єва і Римського-Корсакова. У 2019 році двоюрідна сестра Кабаєвої Федіна писала, що на Різдво Іван заспівав пісню німецькою, але нічого російською.

Листівка Івана батькам до католицького Різдва 2018 року, фото зі звіту гувернантки / Фото: Система

У контракті від вихователів путінських дітей вимагалося «не нав’язувати підопічним свої релігійні, політичні або ідеологічні погляди», не зачіпати теми сексуальних стосунків або сексуального виховання, а також «за жодних обставин не торкатися тем, пов’язаних з ЛГБТ». Під час обговорення контракту вчительки німецької Крістіни Г. у 2020 році роботодавці пропонували додати умову про те, що в рольових іграх Івану можна присвоювати тільки чоловічі імена та ролі. Система не змогла знайти контракт, у якому ці пропозиції були б затверджені.

«Судячи з десятків ілюстрованих звітів про уроки маленького Вані, які вивчила Система, інтереси у хлопчика були цілком типові для його віку. Йому подобалося пускати мильні бульбашки, малювати, грати в цирк і будувати гаражі з коробок сочинської служби доставки Грузонософф.рф», — ідеться в матеріалі.

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Іван у квітні 2019 року, фото зі звіту няні / Фото: Система

Звіт няні Івана за березень 2019 року / Фото: Система

За даними Системи, гувернери для дітей Путіна підписували контракт, який зобов’язував не пити і не палити на роботі, стежити за зовнішнім виглядом підопічного і прийомом ліків, не обговорювати роботу з третіми особами і не публікувати подробиці в соцмережах, не користуватися ґаджетами в робочий час, окрім як для навчання, і не вести неузгодженої фото- і відеозйомки. Від персоналу вимагали одягатися охайно і не користуватися парфумами та дезодорантами, що сильно пахнуть.

Крім того, були і специфічні вимоги — пройти медичне обстеження (як правило, у петербурзькій клініці Согаз, пов’язаній із другом Путіна Юрієм Ковальчуком і дочкою диктатора Марією Воронцовою). Обстеження співробітники повинні проходити щороку і щоразу, коли вони виїжджають за межі роботи і повертаються назад, наприклад, після відпустки. Співробітник зобов’язаний повідомляти про будь-які проблеми зі здоров’ям і ризики зараження, а якщо хвороба може вплинути на роботу на більш ніж три тижні, його можуть звільнити одним днем, пише Система.

«Буквально кожен крок навчального персоналу під суворим контролем. Так, 2019 року хаус-менеджери обговорювали, що гувернантки ходять босоніж, що, на їхню думку, негігієнічно», — ідеться в розслідуванні.

Від гувернанток також вимагалося щодня заповнювати багатосторінкові звіти про заняття з дитиною. Їм надавали квартиру або кімнату в готельному номері, судячи з усього, біля резиденції Путіна на Валдаї, оскільки в листуваннях кілька разів згадується «село» або «ліс». Самостійно вихователі не могли виїхати з «сімейного комплексу» в місто, що 2022 року вчительці англійської пояснили «умовами карантину». У 2023 році британець і вчитель англійської Гаррі А. попросив про двомісячну неоплачувану відпустку, заявивши про «вигорання від життя на карантині».

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Трекер дитячого розвитку, який використовували няні / Інфографіка: Система

За даними Системи, у 2019 році вихователь Івана отримував 1400 євро за 40 годин роботи на тиждень. У пізніших договорах згадувалася сума в 1500 фунтів стерлінгів за 60 годин роботи на тиждень. Розслідувачі зазначають, що 8 тисяч доларів на місяць — сума приблизно в шість разів вища за середньомісячну зарплату в Росії у 2025 році. Це також приблизно вдвічі більше за середній заробіток для Британії або Німеччини. «Занурення в мовне середовище» дітей Путіна і Кабаєвої, імовірно, обходиться в сотні тисяч доларів на рік, ідеться в матеріалі.

«Одна з колишніх іноземних гувернанток відповіла на наш лист, сказавши, що справді пропрацювала в російській родині близько трьох місяців, але їй жодного разу не сказали, на кого саме вона працювала. Попри загалом позитивний досвід і щедрість сім'ї, співрозмовниця Системи відзначила не зовсім приємну для неї манеру взаємодії з роботодавцем: „Я була просто людиною, яка отримувала команди та накази“», — пишуть розслідувачі.

Система нагадує, що у російського диктатора також є дві дорослі доньки від першого шлюбу з Людмилою Путіною — Єкатерина і Марія. Марія живе під прізвищем Воронцова і є ендокринологинею за освітою, а також співвласницею компанії ядерної медицини НОМЕКО, яка отримує великі контракти від держави. Єкатерина під прізвищем Тихонова займається великими навколодержавними науково-технологічними проектами. Вона очолює фонд і компанію Іннопрактика, що впроваджують технології для російських компаній і промисловості.

Також видання Проєкт писало про ймовірну позашлюбну доньку Путіна від петербурзької бізнесвумен Світлани Кривоногих — Єлизавету Розову (Руднової, Кривоногих).