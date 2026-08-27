У Франції Діснейленд визнали винним у ненавмисному вбивстві працівника десять років тому

Кримінальний суд французького міста Мо визнав винним паризький Діснейленд у ненавмисному вбивстві чоловіка, який загинув десять років тому внаслідок ураження електричним струмом, та присудив штраф в розмірі 225 000 євро, пише Le Parisien.

45-річний технік Діснейленду загинув 2 квітня 2016 року від удару струмом під час заміни лампочки в проєкторі атракціону Будинок з привидами (Phantom Manor).

Під час судового засідання 7 липня прокурор міста Мо Жан-Батист Бладьє висловив думку, що порушення вимог безпеки повністю є відповідальністю компанії Euro Disney. Натомість компанія Bureau Veritas, що відповідала за нормативну перевірку електричних установок парку, була виправдана.

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На слуханні Euro Disney заявила, що після трагедії переглянула всі свої процедури технічного обслуговування. Усі проєктори були замінені на світлодіодні моделі, а атракціони обладнали автоматичними вимикачами захисного відключення. Компанія стверджувала, що інвестувала два мільйони євро в ці заходи.

Двом дочкам загиблого працівника Діснейленду присудили виплату по 50 000 євро компенсації. Одна з них також отримає 13 160 євро за матеріальну шкоду. Також 10 000 євро компенсації отримає профспілка UNSA Disneyland Paris, яка приєдналася до провадження як цивільний позивач, пише Le Parisien.