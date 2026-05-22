Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард піде у відставку, щоб підтримати чоловіка, який бореться з рідкісною формою раку кісток, передає Fox News у п'ятницю, 22 травня.

За інформацією телеканалу, Габбард повідомила президенту США Дональду Трампу про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті в п’ятницю. Очікується, що вона виконуватиме свої обов’язки до 30 червня.

Реклама

У листі про відставку, за даними Fox News, Габбард пише, що змушена залишити державну службу, щоб бути поруч із чоловіком у складний період. Вона заявила, що «домоглася значного прогресу» в Управлінні директора нацрозвідки та забезпечить плавне передання повноважень найближчими тижнями.

Пізніше Габбард підтвердила інформацію ЗМІ у X та опублікувала свій лист про відставку, додавши, що вдячна президенту США за довіру та можливість очолювати Управління директора нацрозвідки.

У червні 2025 року колишня демократка й ексконгресвумен Габбард зазнала критики з боку адміністрації Трампа після публічної розбіжності в оцінках ядерної загрози з боку Ірану. Трамп різко відреагував на її заяви в Конгресі, де вона сказала, що Іран не веде активної розробки ядерної зброї. За інформацією CNN, на тлі своєї позиції щодо Ірану директорка Нацрозвідки втратила прихильність Білого дому.

У 2026 році, як повідомляв CNN, Габбард долучилася до розслідування президентських виборів 2020 року в пошуках «доказів» того, що результати було сфальсифіковано, можливо, намагаючись у такий спосіб заручитися підтримкою Трампа.

Читайте також: Трамп звільнив генпрокурорку США Бонді

Крім того, Габбард звинуватила членів адміністрації президента Барака Обами в тому, що вони нібито знали, що «Росія не впливала на результати президентських виборів-2016 у США за допомогою кібератак».

Призначення Габбард Трампом у листопаді 2024 року привернуло увагу громадськості через її відносну недосвідченість у розвідувальній спільноті та публічну позицію щодо Сирії та війни в Україні, яку багато співробітників служб національної безпеки вважають російською пропагандою, писав CNN.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Габбард заявляла, що саме США винні в російській агресії, оскільки «провокували» агресора впродовж багатьох років, а «правляча еліта Вашингтона використовує українців для знищення якомога більшої кількості росіян».

Реклама:

Крім того, Габбард поширювала дезінформацію про «розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях».

Габбард відома й тим, що зустрічалася із сирійським диктатором Башаром Асадом, критично ставилася до ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані та називала політику США щодо України «другим Афганістаном».

Перед тим як стати членкинею Конгресу, Габбард служила в Іраку 2004 року як спеціалістка в медичній роті 29-го батальйону підтримки. У січні 2021-го Габбард залишила Конгрес, у жовтні 2022-го оголосила про вихід із Демократичної партії, а під час передвиборчої кампанії 2024 року підтримала Трампа.