У російському Красноярську заарештовано директора Красноярського машинобудівного заводу (Красмаш) Олександра Гаврилова. За даними ЗМІ, з кінця квітня він перебуває під вартою у справі про розтрату.

Як зазначає російське видання Агентство, Красмаш є єдиним підприємством, де мало бути налагоджено серійне виробництво міжконтинентальних балістичних ракет Сармат.

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Російський диктатор Володимир Путін неодноразово анонсував їх постановку на бойове чергування. Однак із семи відомих випробувальних запусків успішно завершився тільки один.

Депутат красноярської міськради Іван Петров стверджує, що Гаврилова підозрюють у хабарі в розмірі трьох мільйонів рублів.

Олександр Гаврилов очолив Красмаш у серпні 2018 року.

Незадовго до його призначення Путін у посланні Федеральним зборам вперше розповів про ракети Сармат і продемонстрував ролик падіння елементів цієї ракети на територію, схожу на Флориду, пише Агентство.

Російський диктатор стверджував, що «ракетний комплекс прийде на зміну комплексу Воєвода, створеному ще в Радянському Союзі». Він також заявив про більшу дальність Сармата і про те, що «навіть перспективні системи ПРО йому не перешкода».

Потім Путін неодноразово анонсував постановку ракет на бойове чергування, але цим планам не судилося збутися, зазначають журналісти.

Єдиний успішний запуск ракети відбувся у квітні 2022 року.

Інфографіка: NV

У жовтні 2025 року Путін знову стверджував, що Росія скоро поставить Сармат на бойове чергування, фактично визнавши, що комплекси досі не розгорнуті у військах.

13 квітня 2026 року науковий співробітник французького аналітичного центру Фонд стратегічних досліджень Етьєн Маркуз із посиланням на оперативні сповіщення льотного складу (NOTAM) писав, що нові випробування Сармата можуть відбутися найближчими днями.

Однак, зазначає Агентство, більше про запуски не повідомлялося.

У 2018 році російський диктатор Володимир Путін згадав Сармат як одне з багатьох нових озброєнь, які зроблять оборону НАТО «абсолютно марною».

Однак офіційні особи США того ж року порахували його зауваження перебільшеннями.

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У жовтні 2025 року Путін знову пообіцяв поставити Сармат на бойове чергування.

Те саме він говорить вже п’ятий рік поспіль, констатував аналітичний портал Defense Express.