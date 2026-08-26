Директор ЦРУ Реткліфф разом з Гегсетом відвідав Білий дім після повернення з Росії
Директор ЦРУ Джон Реткліфф відвідав Білий дім після повернення з Росії (Фото: Andrew Leyden / X)
Директор ЦРУ Джон Реткліфф залишив Білий дім після повернення з Росії. Разом з ним у Білому домі помітили міністра оборони США Піта Гегсета та голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.
Про це повідомили журналісти Алекс Рауфоглу та Ендрю Лейден у соцмережі X у середу, 26 серпня.
За словами Ендрю Лейдена, він сфотографував, як Гегсет, Кейн та Реткліфф покидали Західне крило Білого дому після зустрічі.
Реткліфф повернувся з Росії пізно вночі напередодні.
Президент США Дональд Трамп 26 серпня назвав візит директора ЦРУ в Москву «напіврутинним» і спростував чутки про те, що він був пов’язаний із загрозою удару РФ по Британії.
Візит Джона Реткліффа до Москви — що відомо
25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф для проведення зустрічей у російській столиці. За даними Flightradar24, літак прибув до Риги 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона.
Того ж дня стало відомо, що США попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації, а видання WSJ припустило, що Реткліфф міг приїхати до Москви з попередженням для Путіна на тлі розвідданих про підготовку Росією мобілізації та можливу перевірку рішучості НАТО.
Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, заявив, що сподівається, що Реткліфф під час візиту передав Москві чітке попередження про наслідки подальшої ескалації.