Директор ЦРУ Реткліфф разом з Гегсетом відвідав Білий дім після повернення з Росії

Директор ЦРУ Джон Реткліфф залишив Білий дім після повернення з Росії . Разом з ним у Білому домі помітили міністра оборони США Піта Гегсета та голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Про це повідомили журналісти Алекс Рауфоглу та Ендрю Лейден у соцмережі X у середу, 26 серпня.

За словами Ендрю Лейдена, він сфотографував, як Гегсет, Кейн та Реткліфф покидали Західне крило Білого дому після зустрічі.

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Міністр оборони США Піт Гегсет та генерал Ден Кейн також були в Білому домі після зустрічі / Фото: Andrew Leyden / X

Директор ЦРУ Джон Реткліфф залишив Білий дім після повернення з Росії / Фото: Andrew Leyden / X

Реткліфф повернувся з Росії пізно вночі напередодні.

Президент США Дональд Трамп 26 серпня назвав візит директора ЦРУ в Москву «напіврутинним» і спростував чутки про те, що він був пов’язаний із загрозою удару РФ по Британії.

Візит Джона Реткліффа до Москви — що відомо

25 серпня стало відомо, що до Москви таємно прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф для проведення зустрічей у російській столиці. За даними Flightradar24, літак прибув до Риги 23 серпня з американської авіабази Кемп-Спрінгс поблизу Вашингтона.

Того ж дня стало відомо, що США попросили Україну утриматися від ударів по Москві, Петербургу та півночі Росії на час перебування делегації, а видання WSJ припустило, що Реткліфф міг приїхати до Москви з попередженням для Путіна на тлі розвідданих про підготовку Росією мобілізації та можливу перевірку рішучості НАТО.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь, співавтор законопроєкту про санкції проти Росії, заявив, що сподівається, що Реткліфф під час візиту передав Москві чітке попередження про наслідки подальшої ескалації.