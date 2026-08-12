Міноборони РФ відзвітувало про захоплення села на Харківщині, якого не існує вже майже 30 років

Міноборони РФ відзвітувало про захоплення неіснуючого села Щербаківка у Харківській області. Цю заяву активно поширюють пропагандистські ресурси, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Село Щербаківка ліквідували ще у 1997 році, оскільки тоді у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує, наголосили у ЦПД.

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Інфографіка: Центр протидії дезінформації

«Це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда рф намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх напрямках», — йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що російський Генштаб та міноборони раніше неодноразово офіційно доповідали про взяття українських населених пунктів, що не відповідало дійсності. Зокрема, очільник російського Генштабу Валерій Герасимов неодноразово заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, які росіяни досі не контролюють.