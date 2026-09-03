У Кенії поліції вдалося взяти ситуацію під контроль і провести кілька арештів (Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko)

В Африці з жовтня 2025 року до липня 2026-го через фейкові чутки про так звану «крадіжку геніталій» було вбито понад 80 людей. Їх звинувачували в тому, що вони нібито можуть дотиком до плеча спричинити зникнення або зменшення чоловічих геніталій.

Підрозділ BBC з протидії дезінформації, зібрав дані правоохоронних органів шести африканських країн.

Чутки про «крадіжку геніталій» активно поширюються через дезінформацію в соціальних мережах.

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«Вони кричали, що ми вкрали чиїсь геніталії, а втекти було нікуди, бо навколо зібрався величезний натовп», — розповів BBC танзанійський механік Боніфацій Мгала про пережите у квітні, коли його жорстоко побили люди, впевнені, що він викрадає геніталії.

На відео, до якого має доступ BBC, чоловіки заявляють, що їхні статеві органи — пеніс і яєчка — зникли або зменшилися після контакту з незнайомцями, а натовп вимагає від нібито винних повернути те, що вони начебто вкрали.

Такі твердження ґрунтуються на давніх страхах і забобонах. Вони не є новими для континенту, особливо в громадах, де широко поширена віра у чаклунство. Соціальні мережі лише посилили ці страхи.

Остання хвиля чуток почалася минулого року в Демократичній Республіці Конго, де подібні твердження вже з’являлися у 2008 році.

Згодом вони поширилися регіоном — до Бурунді, Замбії та Танзанії, а також Мозамбіку, Анголи, Малаві й Кенії.

У Замбії чутки про зникнення геніталій вперше набули значного поширення в березні, коли жінку забили до смерті. Після цього паніка перекинулася через кордон до Танзанії.

1 квітня в Тундумі, місті на кордоні Танзанії та Замбії, Боніфацій Мгала разом із другом зайшов до ресторану пообідати перед зустріччю з клієнтом. Їх витягнув на вулицю натовп, який звинуватив чоловіків у «крадіжці геніталій».

Мгалу жорстоко побили, він втратив свідомість і прийшов до тями через два дні в лікарні, де дізнався, що його друг загинув. Після нападу чоловік кульгає, страждає від постійного головного болю і не зміг повернутися до роботи автомеханіком.

Того самого дня фотограф і підприємець Майкл Сілаве став свідком ще одного нападу в Тундумі. За його словами, після поширення в TikTok відео про «викрадені геніталії» чоловіка звинуватили у крадіжці, побили, а потім підпалили. Нападники розбіглися, коли приїхала поліція.

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Відео нападу, яке перевірила BBC, набрало понад 100 тисяч переглядів у TikTok і Facebook. Сілаве каже, що тоді молоді люди, як і він, справді боялися, але тепер розуміє, що в цих чутках немає правди.

Підрозділ BBC з протидії дезінформації перевірив відео аналогічних нападів у Мозамбіку та Кенії. У TikTok і Facebook поширюються десятки таких записів — від відео нападів натовпу та нібито свідчень очевидців до попереджень про можливі випадки й повідомлень про події в окремих районах.

Відео, зокрема сцени насильства, досі залишаються в мережі.

У публікаціях деяких авторів незрозуміло, чи вони справді вірять цим твердженням, чи просто прагнуть залучити більше аудиторії.

Деякі користувачі рекламують так звані амулети, які нібито захищають від крадіжки геніталій, а коміки пародіюють це у гумористичних сценках.

50-річна кравчиня Аша Стівен Мвакіласа з Тундуми в окрузі Момба каже, що зрозуміла: чутки неправдиві. Водночас вона досі тривожиться, коли чоловік або сини кудись ідуть.

Смартфони та соцмережі пришвидшують поширення чуток, збільшують їхню аудиторію та ускладнюють контроль над ними, каже письменник Жульєн Бонном.

У книзі «Сексуальні злодії: антропологія чутки» (The Sex Thieves: The Anthropology of a Rumor) він досліджує, чому люди вірять чуткам. За його словами, відео в соцмережах роблять неперевірені твердження переконливішими, адже люди не лише чують про подію, а й бачать емоційні реакції тих, хто нібито став її жертвою. Це, на думку Боннома, одна з ключових відмінностей сучасного цифрового середовища.

Найбільше від чуток постраждав Мозамбік: за шість тижнів там загинули 55 людей, зокрема поліцейський, медики та держслужбовці.

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Президент Мозамбіку Даніел Чапо засудив поширення неправдивих тверджень. За його словами, уряд не знайшов медичних доказів того, що люди справді втрачали частини тіла.

Через напади на медиків у провінції Кабу-Делгаду деякі медзаклади закрили на кілька тижнів. Влада проводила інформаційну кампанію та припускала, що частина страхів може бути пов’язана із синдромом Коро — психічним розладом, за якого людина боїться втягування або зникнення геніталій.

У липні в Кенії натовпи вбили п’ятьох людей у прибережних округах Квале та Момбаса. Місцева влада звинуватила деяких авторів контенту в поширенні чуток заради переглядів.

Поліції вдалося взяти ситуацію під контроль і провести кілька арештів. Серед затриманих — батько та син. Їх засудили до року ув’язнення після визнання провини у нападі на жінку, яку звинуватили у викраденні чоловічих геніталій.