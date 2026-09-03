«Крадіжка геніталій». В Африці через чутки у соцмережах і віру в забобони вбили понад 80 людей — BBC
У Кенії поліції вдалося взяти ситуацію під контроль і провести кілька арештів (Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko)
В Африці з жовтня 2025 року до липня 2026-го через фейкові чутки про так звану «крадіжку геніталій» було вбито понад 80 людей. Їх звинувачували в тому, що вони нібито можуть дотиком до плеча спричинити зникнення або зменшення чоловічих геніталій.
Підрозділ BBC з протидії дезінформації, зібрав дані правоохоронних органів шести африканських країн.
Чутки про «крадіжку геніталій» активно поширюються через дезінформацію в соціальних мережах.
«Вони кричали, що ми вкрали чиїсь геніталії, а втекти було нікуди, бо навколо зібрався величезний натовп», — розповів BBC танзанійський механік Боніфацій Мгала про пережите у квітні, коли його жорстоко побили люди, впевнені, що він викрадає геніталії.
На відео, до якого має доступ BBC, чоловіки заявляють, що їхні статеві органи — пеніс і яєчка — зникли або зменшилися після контакту з незнайомцями, а натовп вимагає від нібито винних повернути те, що вони начебто вкрали.
Такі твердження ґрунтуються на давніх страхах і забобонах. Вони не є новими для континенту, особливо в громадах, де широко поширена віра у чаклунство. Соціальні мережі лише посилили ці страхи.
Остання хвиля чуток почалася минулого року в Демократичній Республіці Конго, де подібні твердження вже з’являлися у 2008 році.
Згодом вони поширилися регіоном — до Бурунді, Замбії та Танзанії, а також Мозамбіку, Анголи, Малаві й Кенії.
У Замбії чутки про зникнення геніталій вперше набули значного поширення в березні, коли жінку забили до смерті. Після цього паніка перекинулася через кордон до Танзанії.
1 квітня в Тундумі, місті на кордоні Танзанії та Замбії, Боніфацій Мгала разом із другом зайшов до ресторану пообідати перед зустріччю з клієнтом. Їх витягнув на вулицю натовп, який звинуватив чоловіків у «крадіжці геніталій».
Мгалу жорстоко побили, він втратив свідомість і прийшов до тями через два дні в лікарні, де дізнався, що його друг загинув. Після нападу чоловік кульгає, страждає від постійного головного болю і не зміг повернутися до роботи автомеханіком.
Того самого дня фотограф і підприємець Майкл Сілаве став свідком ще одного нападу в Тундумі. За його словами, після поширення в TikTok відео про «викрадені геніталії» чоловіка звинуватили у крадіжці, побили, а потім підпалили. Нападники розбіглися, коли приїхала поліція.
Відео нападу, яке перевірила BBC, набрало понад 100 тисяч переглядів у TikTok і Facebook. Сілаве каже, що тоді молоді люди, як і він, справді боялися, але тепер розуміє, що в цих чутках немає правди.
Підрозділ BBC з протидії дезінформації перевірив відео аналогічних нападів у Мозамбіку та Кенії. У TikTok і Facebook поширюються десятки таких записів — від відео нападів натовпу та нібито свідчень очевидців до попереджень про можливі випадки й повідомлень про події в окремих районах.
Відео, зокрема сцени насильства, досі залишаються в мережі.
У публікаціях деяких авторів незрозуміло, чи вони справді вірять цим твердженням, чи просто прагнуть залучити більше аудиторії.
Деякі користувачі рекламують так звані амулети, які нібито захищають від крадіжки геніталій, а коміки пародіюють це у гумористичних сценках.
50-річна кравчиня Аша Стівен Мвакіласа з Тундуми в окрузі Момба каже, що зрозуміла: чутки неправдиві. Водночас вона досі тривожиться, коли чоловік або сини кудись ідуть.
Смартфони та соцмережі пришвидшують поширення чуток, збільшують їхню аудиторію та ускладнюють контроль над ними, каже письменник Жульєн Бонном.
У книзі «Сексуальні злодії: антропологія чутки» (The Sex Thieves: The Anthropology of a Rumor) він досліджує, чому люди вірять чуткам. За його словами, відео в соцмережах роблять неперевірені твердження переконливішими, адже люди не лише чують про подію, а й бачать емоційні реакції тих, хто нібито став її жертвою. Це, на думку Боннома, одна з ключових відмінностей сучасного цифрового середовища.
Найбільше від чуток постраждав Мозамбік: за шість тижнів там загинули 55 людей, зокрема поліцейський, медики та держслужбовці.
Президент Мозамбіку Даніел Чапо засудив поширення неправдивих тверджень. За його словами, уряд не знайшов медичних доказів того, що люди справді втрачали частини тіла.
Через напади на медиків у провінції Кабу-Делгаду деякі медзаклади закрили на кілька тижнів. Влада проводила інформаційну кампанію та припускала, що частина страхів може бути пов’язана із синдромом Коро — психічним розладом, за якого людина боїться втягування або зникнення геніталій.
У липні в Кенії натовпи вбили п’ятьох людей у прибережних округах Квале та Момбаса. Місцева влада звинуватила деяких авторів контенту в поширенні чуток заради переглядів.
Поліції вдалося взяти ситуацію під контроль і провести кілька арештів. Серед затриманих — батько та син. Їх засудили до року ув’язнення після визнання провини у нападі на жінку, яку звинуватили у викраденні чоловічих геніталій.