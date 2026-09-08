Колишня дівчина Маска розповіла, що той хотів «легіон дітей, перш ніж почнеться громадянська війна»

Блогерка Ешлі Сент-Клер — мати однієї з 14 дітей мільярдера Ілона Маска — стверджує, що йому «потрібен легіон дітей до того, як почнеться громадянська війна».

Про це вона заявила 8 вересня на прем’єрі документального фільму Маск (режисер Алекс Гібні) у межах Венеційського кінофестивалю, пише британське видання The Guardian.

Сент-Клер, колишня блогерка та інфлюенсерка руху MAGA (прихильників президент Дональда Трампа), заявила, що Маск писав їй у повідомленні: мовляв, він хоче завести з нею дитину, оскільки «йому потрібен легіон дітей до початку громадянської війни».

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Як пише The Guardian, у блогерки та мільярдера справді народився син у 2024 році, проте відтоді вони розійшлися. Сент-Клер стверджує, що команда Маска пропонувала їй одноразову виплату в розмірі $40 млн і щомісячні платежі по $100 тисяч в обмін на підписання угоди про нерозголошення. Однак блогерка відмовилася від цієї пропозиції.

«Хоч би що це було — те, що він (Маск — ред.) робить із цією платформою в соцмережі X, не можна ігнорувати, адже він роздмухує полум’я, якого не існує в реальному світі. Своїми публікаціями в X він створює щось таке, що справляє реальний вплив на світ», — сказала Сент-Клер, виступаючи на Венеційському кінофестивалі.

Режисер Гібні, який зняв чотиригодинний документальний фільм про Маска (раніше він працював над проєктами про російського диктатора Володимира Путіна та армію США), заявив, що, на його думку, занепокоєння Маска крахом цивілізації сягає корінням його «важкого дитинства в Південній Африці».

«У нього було дуже тяжке й травматичне дитинство. Певною мірою він зараз виміщає цю травму на всіх нас — якби я взявся за психоаналіз цієї ситуації», — підсумував режисер на прем’єрі свого фільму.

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Офіційно Ілон Маск є батьком 14 дітей.

У лютому 2026 року Маск разом зі своєю обраницею Шивон Зіліс (матір’ю чотирьох його дітей) відвідав весілля радника Дональда Трампа Дена Скавіно.

У мільярдера також є шестеро дітей від першого шлюбу з Джастін Вілсон і ще троє нащадків від співачки Граймс.

У лютому 2025 року з'явилася інформація, що в мільярдера народилася дитина від блогерки Ешлі Сент-Клер.

Ще в липні 2024 року The New York Times повідомляло, що Маск пропонував використати свою сперму, «щоб допомогти створити колонію» на Марсі — причому ця ідея у нього давня. У 2013 році він заявляв, що «сподівається створити власний вид» на Червоній планеті.

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У лютому 2025 року з’явилася інформація, що у мільярдера народилася дитина від блогерки Ешлі Сент-Клер.

У квітні 2025 року видання Wall Street Journal із посиланням на власні джерела серед його оточення повідомило, що Маск може мати набагато більше дітей, ніж про це відомо офіційно — причому для «вербування» потенційних матерів він використовує власну соціальну мережу X.

Як писало видання, на думку Маска, «планету можна врятувати, якщо люди почнуть народжувати більше дітей». Причому одного разу він озвучив подібні погляди публічно, виступаючи перед аудиторією на інвестиційній конференції в Саудівській Аравії у 2024-му.