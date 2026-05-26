У РФ Держдума дозволила без суду відбирати майно у росіян, які виїхали з країни

Згідно з поправками, які було внесено у Госдумі до другого читання, дозволяється арешт майна тих росіян, які виїхали з РФ і на яких накладено штрафи за політичними статтями (Фото: Don Romeo/flickr.com)

У країні-агресорі РФ депутати Держдуми без суду дозволили заарештовувати майно росіян, які виїхали, і ухвалили одразу в другому і третьому читаннях закон (після включення в документ) політичних статей КпАП.

Про це 26 травня повідомляють видання Новая газета і The Moscow Times.

Згідно з поправками, які було внесено до другого читання, арешт майна тих росіян, які виїхали з РФ і на яких накладено штрафи за політичними статтями, буде використовуватися як «забезпечувальний захід».

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Загалом же, як зазначають видання, для росіян, які перебувають за кордоном, законотворці вирішили відмовитися від таких видів покарання, як адміністративний арешт і обов’язкові роботи, залишивши тільки штрафи. Щоб забезпечити їх стягнення, майно фігурантів зможуть заарештовувати ще на стадії складання протоколу — до розгляду справи судом.

Раніше такі заходи щодо громадян могли застосовуватися тільки після рішення суду і початку виконавчого провадження, повідомили в Новой газете.

Своєю чергою, спікер Держдуми В’ячеслав Володін озвучив кілька пропагандистських тез Кремля — мовляв, «тим, хто втік за кордон» і «звідти на гроші західних спонсорів» закликає «до тероризму та екстремізму», а також «виправдовує нацизм», доведеться «відповісти за скоєне».

Як нагадує Новая газета, відповідний законопроєкт було внесено Держрадою Республіки Татарстан ще в жовтні 2024 року. У травні 2025 року Держдума його ухвалила в першому читанні. Депутати стверджували, що після того, як Росія почала повномасштабне військове вторгнення в Україну, «серед росіян за кордоном почастішали випадки публічних дій, спрямованих проти основ конституційного ладу, державної та громадської безпеки РФ».

14 квітня Держдума РФ ухвалила в першому читанні закон, який дозволяє диктатору Володимиру Путіну вводити війська в іноземні держави — з формулюванням «для захисту прав громадян РФ» (зокрема на випадок їхнього арешту).

Згідно з розробленим урядом документом, диктатор РФ зможе задіяти російську армію для операцій за кордоном у «разі арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування росіян».

Крім того, в документі уточнювалося, що «йдеться про заходи, які вживають суди інших країн, наділені повноваженнями без участі РФ», а також міжнародні судові органи, яких у Кремлі не визнають («компетенція яких не ґрунтується на міжнародному договорі РФ або резолюції РБ ООН, ухваленій у рамках реалізації повноважень, передбачених главою VII Статуту ООН»).

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13 травня Держдума РФ ухвалила цей закон у другому і третьому читаннях.

Як зазначали в Новой газете, документ стосується тих судів, у яких Росія не бере участі, а також тих, компетенція яких «не ґрунтується на міжнародному договорі з Росією або на резолюції Радбезу ООН».

«Під цю категорію, наприклад, підпадає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. У 2023 році він видав ордери на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У 2025 році Путін заборонив виконувати в Росії рішення подібних судів», — пише видання.