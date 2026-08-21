У Британії зафіксували найвищий рівень депортацій за останні 10 років

Кількість видворених із країни людей зросла на 52% порівняно з аналогічним дворічним періодом до виборів (Фото: REUTERS/Toby Melville)

У Великій Британії кількість депортацій та повернень іноземців досягла найвищого рівня з 2016 року. Від моменту парламентських виборів 2024 року з країни вислали понад 80 тисяч осіб.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на дані британського Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією уряду, кількість видворених із країни людей зросла на 52% порівняно з аналогічним дворічним періодом до виборів.

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Серед осіб, яких висилають із країни:



іноземні громадяни, засуджені за злочини;

особи, які порушили імміграційне законодавство;

люди, які перебували у Великій Британії без законних підстав.

За даними МВС, 24 471 особу повернули у межах процедур, пов’язаних із наданням притулку.

Ще 6103 особи становили мігранти, які потрапили до країни на невеликих човнах через Ла-Манш.

Крім того, з Великої Британії видворили 11 733 іноземних громадян, які скоїли правопорушення.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Шабана Махмуд заявила, що Лондон продовжить посилювати контроль за дотриманням імміграційного законодавства.



За її словами, країна залишається відкритою для людей, які приїжджають законним шляхом, водночас особи, які перебувають у державі нелегально або порушують закони, мають бути повернуті.

Британський уряд також працює над новим законодавством, яке має прискорити процедури видворення нелегальних мігрантів.

Крім того, до 2028 року влада планує вдвічі збільшити фінансування підрозділів, відповідальних за контроль і виконання імміграційних норм.