Як після війни карали німців. Коли впав Третій рейх, Чехословаччина почала «чистки»: фольксдойче чекала депортація, а часом і лінчування
Німці-пражани чекають на наказ слідувати до таборів чи до депортаційного транспорту, травень 1945-го (Фото: Česká tisková kancelář)
У перші місяці після Другої світової влада Чехословаччини помстилася корінним німцям країни, а також тим, хто за нацистів отримав німецькі паспорти. NV зібрав спогади постраждалих, зібрані тільки на початку 1990-х.
«Скажу відверто: ми маємо ліквідувати залишки всього німецького в нашій республіці. Для цього знадобиться робота всіх вас!» — говорив Едуард Бенеш, президент Чехословаччини, виступаючи 12 травня 1945 року в ратуші чеського міста Брно. Йшлося про німців. Двома тижнями раніше Брно зайняли радянські війська Другого Українського фронту.
Радісна юрба місцевих жителів під ратушою, вигукуючи ім'я президента, викликала його на балкон, і той запевнив городян у швидкому вирішенні німецького питання: «Ця нація перестала бути людьми взагалі в цій війні, вона перестала бути по-людськи терпимою, і ми вважаємо, що це просто один великий людський монстр. Ця нація повинна понести суворе покарання».