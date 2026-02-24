США надали політпритулок учаснику руху за незалежність Бурятії, якому в РФ загрожувала в’язниця

24 лютого, 09:50
Олександр Болохоєв отримав політичний притулок у США (Фото: Скриншот відео Ехо / Telegram)

Олександр Болохоєв отримав політичний притулок у США (Фото: Скриншот відео Ехо / Telegram)

Міграційний суд у США звільнив учасника руху за незалежність Бурятії Тусгаар Буряад-Монголія Олександра Болохоєва. Він отримав політичний притулок.

Про це повідомляє Ехо.

За словами голови руху Марини Ханхалаєвої, юристи змогли зібрати докази того, що депортація в Росію становить смертельну небезпеку для Болохоєва.

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Болохоєва приїхав до США 2022 року після антивоєнних виступів у РФ. У США він почав працювати далекобійником, а також брав активну участь у діяльності руху Тусгаар Буряад-Монголія, який російська влада оголосила «екстремістським» і «терористичним».

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Зокрема, на одному зі з'їздів організації в Нью-Йорку він підписав право на незалежність Бурятії.

Восени 2025 року Болохоєва затримала імміграційна поліція США. Йому загрожувала депортація до РФ, де на нього могли завести кримінальну справу.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Війна Росії проти України Бурятія Російська агресія США депортація

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