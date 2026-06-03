Як Трамп перетворив ювілей США на свято імені себе — аналіз ВВС 3 червня, 05:16 25 травня президент Трамп виступив на заході, присвяченому Дню пам’яті, у штаті Вірджинія, який збігся з початком святкування 250-річчя країни (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Святкування Дня незалежності у США, замість того, щоб стати подією, яка об'єднує країну, стрімко перетворюється на чергове поле політичного протистояння, пише Ентоні Зуркер, кореспондент BBC у Північній Америці.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

У міру того, як дедалі більше музичних виконавців оголошували, що відмовляються брати участь — або взагалі не погоджувалися брати участь — у серії концертів, присвячених 250-річчю незалежності США, Дональд Трамп заявив, що їхня участь не є необхідною.

«Мені не потрібні так звані „артисти“, яким платять занадто багато і які всім незадоволені», — написав президент у Truth Social. — «Я хочу бути оточений лише щасливими, розумними, успішними людьми — тими, хто вміє перемагати».

Трамп доручив своїм представникам розглянути можливість зробити його головним учасником 16-денного фестивалю Great American State Fair, який має відбутися на Національній алеї у Вашингтоні пізніше цього місяця.

Поки що незрозуміло, чи замінять музикантів тим, що президент називає «гігантським мітингом Make America Great Again», однак це стало б ще одним — і, можливо, найпоказовішим — прикладом того, як він безпосередньо вписує себе у святкування Дня незалежності.

З моменту повернення до Білого дому в січні 2025 року Трамп регулярно підкреслює, що його другий термін збігається з низкою історичних подій — від нинішнього чемпіонату світу з футболу до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі та 250-річного ювілею американської незалежності.

Остання подія, з її червоно-біло-синім антуражем і підкресленим патріотичним пафосом, схоже, особливо захоплює президента.

Трамп організує турнір UFC - бої зі змішаних єдиноборств / Фото: Getty Images

Хоча ще десять років тому Конгрес створив комісію America 250 для координації ювілейних заходів, прихильники Трампа сформували конкуруючий приватний комітет Freedom 250, який проводить власну програму.

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До неї входять ярмарок Great American State Fair на Національній алеї у Вашингтоні, турнір UFC (бої зі змішаних єдиноборств) біля Білого дому, змагання з фізичної підготовки в Орландо (штат Флорида), серпневі перегони Grand Prix вулицями Вашингтона і — як обіцяє Трамп — «найбільший у світі феєрверк» на День незалежності 4 липня.

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Президент активно просуває ці ініціативи в соцмережах, публікуючи, зокрема, створені ШІ зображення: де він махає зеленим прапором на старті перегонів або стоїть перед октагоном на тлі блискавок біля Білого дому.

На цьому тлі програма America 250 виглядає значно скромніше — виставки, локальні свята та арт-проєкти по всій країні.

Трамп також приділяє значну увагу «благоустрою» Вашингтона напередодні місяців урочистостей. Відремонтовані фонтани на Шерідан-Серкл, у Мерідіан-Парку та Коламбус-Серкл, а також у десятці інших місць. Лафайєт-парк навпроти Білого дому закрито на масштабну реконструкцію. Підрядники оновлюють покриття басейну між Меморіалом Лінкольна та Вашингтонським монументом — проєкт уже викликає питання щодо фінансування та методів робіт.

Фото: Getty Images

Чотири бронзові кінні статуї біля Меморіального мосту планують покрити сусальним золотом 23,75 карата. У центрі міста перекладають асфальт і перефарбовують ліхтарі.

Говорячи про ці роботи, Трамп часом звучить скоріше як міський чиновник, ніж як глава держави: на недавньому засіданні кабінету він присвятив інфраструктурним покращенням понад 20 хвилин.

«Я люблю будівництво, — сказав президент, який більшу частину життя пропрацював девелопером. — Вашингтон виглядає чудово».

Минулого місяця Комісія з образотворчого мистецтва схвалила будівництво 76-метрової тріумфальної арки через Потомак навпроти Меморіалу Лінкольна. Проєкт ще має пройти додаткові узгодження і вже стикається з юридичними позовами.

Підготовка до ювілею пронизує всю діяльність адміністрації: радники прагнуть безпосередньо пов’язати президента зі святкуванням.

У березні Мінфін схвалив випуск пам’ятної золотої монети із зображенням Трампа. Минулого тижня міністр фінансів Скотт Бессент підтвердив, що відомство працює і над спеціальною купюрою номіналом $250 з портретом президента — хоча розміщення чинного глави держави на валюті вимагає схвалення Конгресу.

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Ця ініціатива викликала різку реакцію демократів.

«Припиніть зациклюватися на собі, — написав у X лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс. — Майбутня річниця 4 липня — це не про самопроголошеного короля. Це свято американського шляху».

Трамп і його прихильники називають таку критику непатріотичною і стверджують, що їхні зусилля відповідають масштабу історичного моменту.

Але в підсумку ювілей, який мав об'єднати країну, перетворюється на чергову арену політичної боротьби — на тлі нації, яка за Трампа залишається такою ж глибоко розділеною, як і раніше.