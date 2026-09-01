Людина-дрон Трампа. Чому йде з посади Ден Дрісколл, який передав Зеленському мирний план з 28 пунктів — BBC News Україна 1 вересня, 22:24 Відставка Дрісколла стала черговою раптовою зміною серед вищого військового керівництва США (Фото: Getty Images)

Міністр армії США Ден Дрісколл подав у відставку після півтора року перебування на посаді. Під час роботи в адміністрації президента США Дональда Трампа Дрісколл займався не лише питаннями оборони, а й виступав посередником у спробах завершення війни в Україні, пише відділ новин ВВС News Україна.

NV публікує матеріал у межах інформаційної співпраці.

Відставку Дрісколла підтвердила телекомпанія CBS, американський медіапартнер BBC. За її інформацією, посадовець іде з посади після кількох місяців конфлікту з міністром оборони США Пітом Гегсетом.

Наймолодшого в історії міністра армії США часто називали «спеціалістом із дронів» президента Дональда Трампа.

41-річний Дрісколл «дуже ефективно» просував програму Трампа «Зробимо Америку великою знову» та продемонстрував «видатне лідерство» під час військових операцій. Про це йдеться в заяві Білого дому, яку цитує CBS.

Відставка Дрісколла стала черговою раптовою зміною серед вищого військового керівництва США. У квітні посаду залишив міністр ВМС Джон Фелан. Серед інших помітних фігур, які пішли у відставку, були начальник штабу Сухопутних військ Ренді Джордж, генерал армії Девід Годн та генерал-майор Вільям Грін.

Відтоді як Гегсет очолив Пентагон, він звільнив понад десять високопоставлених військових, зокрема начальника оперативного управління ВМС і заступника начальника штабу ВПС.

Подробиці залаштункових суперечностей між Дрісколлом і Гегсетом залишаються незрозумілими. Водночас CBS зазначає, що міністр армії підтримував добрі стосунки з Ренді Джорджем, якого, за наявними даними, Гегсет попросив подати у відставку.

Крім того, у березні цього року The New York Times повідомляла, що Дрісколл відмовився блокувати присвоєння генеральських звань чотирьом офіцерам армії США (двоє з них є афроамериканцями, ще двоє — жінками), на чому наполягав Гегсет.

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Чим займався Ден Дрісколл

Дрісколл — однокурсник і друг віцепрезидента США Джей Ді Венса по Єльській школі права. До цього він служив в армії та у 2009 році кілька місяців перебував в Іраку, де брав участь у боях проти повстанців. Усього за три роки служби Дрісколл дослужився до звання старшого лейтенанта.

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Посаду міністра армії США Дрісколл обіймав із кінця лютого 2025 року. На цій посаді він контролював розподіл і використання бюджету Сухопутних військ США, який торік становив майже 190 млрд доларів, а також координував роботу понад мільйона військовослужбовців і близько 300 тисяч цивільних працівників.

Дрісколл також відповідав за всі американські військові бази по всьому світу, затверджував закупівлі озброєння та контролював його розробку.

Його позиції на Капітолійському пагорбі зміцнила готовність спрямовувати Національну гвардію для підтримання правопорядку в тих містах, на які вказував Дональд Трамп.

На посаді міністра армії США Дрісколл став відомим як «людина-дрон» Трампа завдяки своєму захопленню новітніми технологіями на полі бою.

Саме Дрісколлу Білий дім доручив надзвичайно делікатну місію: передати Володимиру Зеленському мирний план із 28 пунктів, який багато оглядачів називали вигідним для Росії, а деякі навіть відвертою капітуляцією для України. Витік деталей цього плану в медіа спричинив хаос по обидва боки Атлантики.

Згодом Дональд Трамп доручив Дрісколлу займатися українським напрямком замість генерала Кіта Келлога.

Торік він відігравав провідну роль у переговорах, спрямованих на припинення війни між Росією та Україною.

У листопаді 2025 року Дрісколл зустрівся в Абу-Дабі з російськими та українськими посадовцями, з якими обговорював план завершення війни в Україні, представлений адміністрацією президента США Дональда Трампа та змінений після зустрічей з українською делегацією в Женеві.

Пізніше він також брав участь у тристоронніх переговорах щодо завершення війни в Україні за участю делегацій США, Росії та України.