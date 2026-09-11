Американські військові попередили віцепрезидента США Джей Ді Венса про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot . Про це у четвер, 10 вересня, йдеться в матеріалі The New York Times .

Там зазначили, що Венс навесні та влітку напряму спілкувався з американськими військовими командувачами на Близькому Сході, у Європі та Азії, щоб отримати від них незалежні оцінки перебігу війни з Іраном. У виданні наголосили, що віцепремʼєр США хотів почути оцінки командувачів безпосередньо від них самих.

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Зокрема вони обговорили цілі та тактику війни, оцінку втрат, можливі дії Ірану в Ормузькій протоці, здатність іранських сил адаптуватися до ситуації та те, наскільки значних втрат може витримати влада країни.

Венс також попросив детально оцінити залишки озброєнь на складах США та визначити, як їхнє передавання на Близький Схід може вплинути на здатність стримувати Китай, Росію та Північну Корею.

Командувачі відверто заявили Венсу, що найбільше їх непокоїть виснаження запасів ракет-перехоплювачів для Patriot, які є ключовим елементом американської ППО. До кінця весни на одному з напрямків залишилося менше ніж 100 таких ракет, а запаси ATACMS і Precision Strike Missile також скоротилися до найнижчого рівня за весь час.

ЗРК Patriot / Інфографіка: NV

Скорочення запасів зброї США — що відомо

4 серпня агентство Reuters із посиланням на джерела писало, що Сполучені Штати використали майже усі свої запаси ракет ATACMS та Precision Strike Missile (PrSM), а також майже половину світових запасів крилатих ракет Tomahawk упродовж війни з Іраном.

5 серпня видання The Washington Post з посиланням на два джерела повідомило, що Трамп звинуватив міністра оборони Піта Гегсета через те, що Пентагон увів його в оману через дефіцит ракет для війни з Іраном. Президент вимагав від глави Пентагону пояснень, оскільки він думав, що проблема з ракетами «була вирішена».

Згодом Трамп заперечив інформацію про дефіцит ракет у США та пригрозив ув’язненням джерелам ЗМІ, які заявляють про нестачу зброї. Він заявив, що Штати мають «величезні запаси боєприпасів, особливо окремих видів». Вже 7 серпня Трамп все ж визнав, що запаси окремих видів боєприпасів у Сполучених Штатах стали більш обмеженими.

Пізніше видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило, що Міноборони США 5 серпня направило провідним американським оборонним компаніям меморандум, у якому закликало терміново збільшити обсяги виробництва та постачання озброєння на тлі виснаження арсеналів через війну в Ірані.

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14 серпня Пентагон оголосив про угоди з компаніями Boeing та RTX щодо збільшення виробництва ключових компонентів ракет Standard Missile-3 Block IB та Standard Missile-3 Block IIA. А 17 серпня ВМС США уклали із компанією Raytheon семирічний контракт вартістю $22,9 млрд для суттєвого збільшення виробництва крилатих ракет Tomahawk.

27 серпня повідомлялось, що США зіткнулися з «надкритичною» нестачею перехоплювачів Patriot у Європі, значною мірою через війну з Іраном, що викликає занепокоєння щодо здатності американських сил і НАТО протистояти можливій російській атаці. Військові США також мають гострий дефіцит ATACMS, а запасів Patriot недостатньо для тривалого відбиття балістичних ударів, писали в AP.