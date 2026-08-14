Після відновлення українських ударів по НПЗ у низці регіонів РФ знову ввели обмеження на продаж пального

Кілька регіонів Росії знову стикаються з дефіцитом пального після того, як Україна відновила майже щоденні атаки на нафтопереробні заводи в країні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Калузька область, що межує з Московською, з суботи запровадить систему нормування пального для автомобілів залежно від номерних знаків.

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Астраханська область на узбережжі Каспійського моря планує обмежити продаж пального до 40 літрів на транспортний засіб та тимчасово обмежити роботу низки міських АЗС.

На початку цього тижня в Оренбурзькій області запровадили систему нормування, яка дозволяє здійснювати продаж пального залежно від номерних знаків. Також там обмежили продаж бензину та дизелю на одного водія на заправці та заборонили набирати пальне в каністри.

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На початок серпня регіони по всій Росії збільшили норми видачі пального або навіть скасували обмеження на його купівлю, а ціни на бензин і дизель на заправках знизилися.

Однак відновлення українських ударів знову створює тиск на постачання. Згідно з підрахунками Bloomberg, Київ у серпні вже завдав ударів по 11 з 34 великих НПЗ, які переважно пов’язані з найбільшими виробниками нафти в РФ.

Деякі регіони, розташовані значно ближче до Москви або кордону з Україною, попередили про зниження поставок пального на початку цього тижня. Це сталося після того, як кілька нафтопереробних заводів, що постачають бензин і дизель до європейської частини Росії, були пошкоджені в результаті українських атак.

Енергетичний гігант Роснефть знизив ліміти постачання бензину до Костромської області після удару 6 серпня по Ярославському НПЗ, одному з найбільших у Росії.

Губернатор Воронезької області також попередив цього тижня про погіршення поставок палива.

Сусідня Липецька область 13 серпня відновила систему нормування на основі номерних знаків транспортних засобів на заправках Газпрому, Лукойлу, Роснефті та Тебойлу.

11 серпня видання The Moscow Times писало, що проблеми з пальним у РФ, спричинені новими ударами українських дронів по НПЗ, торкнулися щонайменше 16 регіонів країни.

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Через кризу Росія почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. Дефіцит пального також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він упав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки — з осені 2022-го.

13 серпня російські ЗМІ повідомляли, що через удари України по НПЗ російська нафтопереробна галузь вже у серпні може встановити черговий антирекорд, а повернення виробництва нафтопродуктів у РФ до раніше звичного рівня не очікується навіть у 2026 році.

Агентство Reuters з посиланням на галузеві джерела та власні пірахунки писало, що у липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився майже вдвічі — на 54,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Загальний обсяг поставок становив 3,93 млн тонн.