Дефіцит пального в Росії різко поглибився: якщо тиждень тому бензин чи дизель можна було купити на 41% заправок країни, то станом на 16 серпня — лише на 28,1%. Такі дані наводить застосунок ГдеБЕНЗ, повідомляє The Moscow Times .

Найпомітніше ситуація погіршилася у Волгоградській, Челябінській, Оренбурзькій, Воронезькій, Самарській, Пензенській, Саратовській, Липецькій та Ростовській областях, а також у Татарстані.

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Проблеми на АЗС офіційно визнала влада щонайменше восьми регіонів, серед них Краснодарський край, Калузька та Нижегородська області. Ще у 13 регіонах на брак пального скаржаться самі мешканці в соцмережах — від Москви й Підмосков'я до Якутії, Забайкалля та Адигеї.

Показовою є перевірка, яку 17 серпня провели журналісти в столичному регіоні: з 21 обстеженої заправки бензин АІ-92 продавали лише на семи, АІ-95 — на шести, а АІ-98 — на п’яти.

За підрахунками S&P Global, лише з січня по липень українські дрони вивели з ладу щонайменше 26 російських НПЗ. Сім із них так і не запрацювали, а в серпні зупинилися ще чотири підприємства.

Обсяги переробки нафти в Росії опускалися до 3,6 млн барелів на добу — найнижчого рівня від травня 2002 року, свідчать оцінки EA Analytics. У серпні показник відновився до 4 млн барелів, однак аналітики Rystad наголошують: це все одно на 30% менше за сезонну норму.

Наразі, за інформацією джерел Reuters, влада звозить бензин із регіонів до Москви. Учасники паливного ринку прогнозують, що до початку вересня ситуація може погіршитися: на ремонт стане один із двох білоруських НПЗ, який постачає пальне до Росії, а також кілька великих російських заводів.

Удари по російських НПЗ — що відомо

29 липня БПЛА уразили нафтопереробний завод Лукойл-Пермнафтооргсинтез, спричинивши пожежу на одній з установок підприємства, а також завод у російській Уфі, де теж спалахнули пожежі.

За інформацією Financial Times, Україна вивела з ладу майже половину потужностей російських нафтопереробних заводів. Крім того, Сили оборони атакували завод в Оренбурзькій області та об'єкти на тимчасово окупованому Криму, а нафтохімічний комплекс ЗапСибНафтохім компанії Сибур у Тобольську зупинив роботу після атаки безпілотників ССО ЗСУ — це найбільший у Росії завод з виробництва скрапленого вуглеводневого газу, і його зупинили на невизначений термін.

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Російські НПЗ у вогні

На тлі цих ударів російський уряд продовжив заборону на експорт бензину на шість місяців — до 31 січня 2027 року, а заборону на експорт дизпального продовжили на місяць, до 31 серпня 2026 року. Паливна криза позначилася і на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він впав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.