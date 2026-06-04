РФ запровадила обмеження на продаж бензину вже у щонайменше 15 регіонах, а також в окупованому Криму та Луганській області

Черга з автомобілів за пальним на заправці в Саках, Крим, 1 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Різні види обмежень на купівлю пального з’явилися щонайменше у 15 регіонах РФ, а також в окупованому Криму та на окупованих територіях в Луганській області.

Про це повідомляє російське видання Новая Газета Европа.

Як йдеться в публікації, в окупованому Криму дефіцит палива розпочався наприкінці травня через атаки безпілотників ЗСУ на трасу, яка з'єднує Ростов-на-Дону та Сімферополь через окуповані українські території.

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Видання пише, що невдовзі призначена Москвою так звана влада запровадила обмеження: АІ-95 продається лише за талонами. Бензин марки АІ-92 можна купити без талона, але не більше ніж 20 літрів в одні руки.

На АЗС в окупованій Луганській області запровадили обмеження на продаж бензину АІ-95, АІ-92 та дизеля — не більше 20 літрів на людину. Приводом стало значне збільшення попиту на бензин, заявила окупаційна влада.

У Москві та Підмосков'ї також обмежили продаж палива. На заправках мережі ОРТК в одні руки відпускають максимум 60 літрів бензину та 100 літрів дизеля. На АЗС Лукойлу одна людина може придбати не більше 100 літрів бензину, у Газпромі — до 150 літрів, вказано в матеріалі.

Журналісти кажуть, що обмеження на продаж бензину з’явилися на заправках у Санкт-Петербурзі. Крім того, існують логістичні труднощі при постачанні бензину.

Жителі Рязані почали повідомляти про дефіцит АІ-92 та АІ-95 наприкінці травня на тлі атаки безпілотників на місцевий НПЗ компанії Роснєфть. На початку червня обмеження з’явилися на заправках Роснєфті у Курській, Бєлгородській та Псковській областях. За словами видання, найчастіше на місцевих заправках можна придбати до 20 літрів бензину.

Як повідомляють журналісти, у Красноярську на заправці Роснєфті місцевому жителю відмовилися продати бензин у каністру. Співробітники пояснили це обмеженнями, запровадженими 29 травня. НГ зазначає, що з аналогічними заборонами зіткнулися мешканці сусідньої Томської області.

Тимчасові обмеження запровадили і деякі заправки в Карелії. Глава Мінпромторгу регіону Світлана Астахова пояснила це «підвищеним попитом на пальне у період початку літніх відпусток». Бензин перестали відпускати на низці АЗС Мурманської області.

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Жителі селища Шилове у Воронезькій області повідомили, що не змогли знайти бензин на одній із місцевих заправок. В Орловській області перестали продавати паливо в каністри. У Новгородській області місцеві написали про обмеження у видачі бензину до 20 літрів.

У селищі міського типу Палана Камчатського краю запровадили ліміти у 7,5 тис. літрів бензину та 3,5 тис. літрів дизеля на місяць. На день в один бак можна залити трохи більше 100 літрів палива. Голова населеного пункту Ігор Щербаков стверджує, це необхідно, щоб «пального вистачило до відкриття зимника».

Видання пише, що у частині регіонів нестача пального пов’язана з атаками ЗСУ на НПЗ. За консервативними оцінками, зараз у Росії зупинені або працюють з обмеженнями нафтопереробні потужності загальним обсягом близько 77 млн ​​тонн на рік. Як підрахували журналісти, це майже третина (29%) усієї нафтопереробки країни.

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НГ каже, що для ринку це означає втрату приблизно чверті виробництва основних видів палива: на потужності, що випали, припадало близько 26% випуску бензину і приблизно стільки ж дизельного пального.

Своєю чергою 1 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що 40% первинної переробки нафти РФ станом на травень виведено з ладу. За його словами, українські атаки від початку 2026 року уразили вже 15 російських НПЗ.

Агентство Bloomberg писало, що наразі Росія експортує найбільшу кількість нафти з моменту вторгнення в Україну у 2022 році. Нарощування обсягів експорту відбулося на тлі безпрецедентних атак Києва на нафтопереробні заводи РФ.

Крім того, внаслідок українських ударів по НПЗ російська влада доручила Міненерго та іншим відомствам опрацювати підвищення оптових та роздрібних цін на бензин, дизель та авіагас на 1,5 рубля за літр.

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Загалом, як писало агентство Bloomberg, у травні Україна завдала щонайменше 30 ударів по російських нафтових активах. Це наразі є найбільшою кількістю за будь-який місяць від початку повномасштабного вторгнення Росії.