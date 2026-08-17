Черга на заправку в російському місті Анапа, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov)

З початку серпня Росію накрила друга хвиля дефіциту пального , яка поширилася майже на всю територію країни.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на оголошення російської влади та місцеві ЗМІ.

У понеділок, 17 серпня, кореспонденти Reuters повідомили, що на деяких АЗС у Московській області знову не було бензину. Однак дизель був доступний майже на всіх станціях.

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Журналісти пишуть, що паливна криза, яка почала набирати обертів у травні та до липня поширилася майже на всі регіони Росії, настала через сезонне зростання попиту та після зупинки кількох НПЗ внаслідок атак дронів.

Щоб збільшити постачання палива на внутрішній ринок, влада запровадила заборону на експорт бензину та дизеля, знизила вимоги до якості та почала імпорт нафтопродуктів.

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Агентство зазначає, що до кінця липня ситуація стабілізувалася, а в деяких регіонах обмеження зняли або значно послабили. Водночас цей перепочинок тривав недовго.

Нова хвиля атак дронів на НПЗ наприкінці липня та на початку серпня спровокувала черговий раунд обмежень.

Згідно з даними, зібраними Reuters, наразі у більшості регіонів Росії спостерігаються серйозні обмеження на відпуск пального, а в 16 регіонах — часткові обмеження.

Уряд РФ повідомив, що найскладніша ситуація з постачанням пального в Оренбурзькій, Липецькій, Тверській, Краснодарській, Забайкальській, Приморській, Красноярській, Орловській, Тувинській та Хакаській областях.

Паливна криза у Росії — що відомо

11 серпня видання The Moscow Times писало, що проблеми з пальним у РФ, спричинені новими ударами українських дронів по НПЗ, торкнулися щонайменше 16 регіонів країни.

Через кризу Росія почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. Дефіцит пального також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він упав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки — з осені 2022-го.

13 серпня російські ЗМІ повідомляли, що через удари України по НПЗ російська нафтопереробна галузь вже у серпні може встановити черговий антирекорд, а повернення виробництва нафтопродуктів у РФ до раніше звичного рівня не очікується навіть у 2026 році.

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Агентство Reuters з посиланням на галузеві джерела та власні підрахунки писало, що у липні морський експорт російських нафтопродуктів скоротився майже вдвічі — на 54,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2025 року. Загальний обсяг поставок становив 3,93 млн тонн.