У Москві виникли конфлікти між водіями через багатогодинні черги за пальним

У Москві та області (РФ) через перебої з постачанням пального утворилися багатогодинні черги на АЗС, що призвело до конфліктів між водіями.

Про це у п’ятницю, 14 серпня, пише Telegram-канал Astra.

Очевидець, який зняв відео, розповів, що водії годинами чекали вздовж дороги, тоді як деякі з них намагались об'їхати чергу.

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За словами місцевих жителів, перебої з бензином знову спостерігаються у Москві та Московській області. Один із водіїв також зафіксував ситуацію на Ярославському шосе, дорогою із Сергієва Посада до Москви. На відео видно, що частина АЗС не працює, деякі заправки продають лише дизельне пальне, а на інших бензин доступний за підвищеними цінами. Біля станцій, які продовжують працювати, утворилися довгі черги.

Проблеми з доступністю пального раніше фіксували щонайменше у 12 регіонах Росії, зокрема, обмеження та черги були у Краснодарському та Приморському краях, а також Воронезькій, Ростовській, Рязанській і Саратовській областях.

В Оренбурзькій та Липецькій областях із 13 серпня знову запровадили обмеження за принципом «парні-непарні». Машини з непарною першою цифрою номерного знака можуть заправлятися 13 серпня, а з парною — 14-го. Тим часом у Сочі вже четверту добу поспіль водії стоять у багатогодинних чергах за бензином.

На тлі кризи Росія почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. Дефіцит палива також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він впав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.

22 липня Путін визнав наявність «тимчасових труднощів» на паливному ринку, однак заявив про «стійкий» стан економіки Росії попри українські удари по нафтопереробних заводах та логістичних центрах Wildberries.