Дефіцит бензину в Росії через удари по нафтопереробних заводах поширився на 16 регіонів (Фото: Exilenova+/Telegram)

Проблеми з паливом на автозаправках у Росії, спричинені новими ударами українських дронів по нафтопереробних заводах, охопили щонайменше 16 регіонів країни.

Про це повідомляє видання The Moscow Times.

За даними видання, за останню добу обмеження на відпуск бензину, які в липні почали послаблювати на тлі переорієнтації українських дронів на склади Wildberries, поширилися ще на три суб'єкти РФ.

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У Ачинському окрузі Красноярського краю, де проживають понад 110 тисяч людей, не працюють 13 із 47 заправок — про це повідомила заступниця керівника округу Наталія Григор'єва. За її словами, кілька видів бензину можна купити лише на 16 АЗС. Влада також повідомила про нестачу 294 тонн дизпалива та 16,6 тонни бензину АІ-92 для сільгоспвиробників.

У Башкортостані, де протягом серпня дрони кілька разів атакували один із найбільших у країні нафтохімічних комплексів в Уфі, на заправках запровадили тимчасову заборону продажу бензину в каністри та інші ємності. Місцеве Мінпромення регіону підтвердило обмеження. У «червоній зоні» за паливом перебувають три райони республіки, а в Стерлітамаку не працює сім із 26 АЗС.

Дефіцит палива також зафіксували в облдумі Саратовської області — за словами депутатів, на частину заправок виділили окремі колонки для екстрених служб, однак ними користуються і власники приватних автомобілів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про напружену ситуацію з паливом у регіоні та попередив, що найближчі один-два тижні суттєвого покращення очікувати не варто. Він закликав жителів скоротити поїздки та не заповнювати бак повністю. Аналогічний заклик пролунав від адміністрації Сочі, яка рекомендувала мешканцям і туристам курорту переходити на громадський транспорт — бензин у наявності лише на двох третинах міських заправок.

Від початку серпня повідомлення про обмеження на відпуск палива фіксували також у Краснодарському та Приморському краях, а також у Калузькій, Ростовській, Тамбовській, Тульській, Саратовській, Пензенській, Воронезькій, Рязанській, Ульяновській та Смоленській областях.

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На тлі кризи Росія почала імпортувати бензин з Індії, Казахстану та Марокко. Дефіцит палива також позначився на рейтингу диктатора Володимира Путіна — він впав на рекордні 5%, до 66%, що стало мінімальним показником майже за чотири роки, з осені 2022-го.

22 липня Путін визнав наявність «тимчасових труднощів» на паливному ринку, однак заявив про «стійкий» стан економіки Росії попри українські удари по нафтопереробних заводах та логістичних центрах Wildberries.