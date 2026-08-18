Черга на заправці у Москві через дефіцит пального після серії українських ударів по НПЗ та скорочення виробництва бензину (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Блогер і журналіст Роман Цимбалюк в інтерв’ю Radio NV - про відсутність бензину в російській столиці та дилему щодо імпортного палива, а також погрози диктатора Володимира Путіна європейським суднам.

— Росіяни записують відео, де скаржаться на дефіцит бензину в Москві, величезні черги.

— Треба визнати, що у цих місцях, які зараз показують росіяни, де нема пального, я майже скрізь був. І тоді ніхто не міг уявити, що держава-бензоколонка залишиться державою-бензоколонкою, тільки без бензину. Це дуже чіткий критерій того, що Сили оборони працюють.