«Держава-бензоколонка без бензину». Україна завдала колосального удару по економіці РФ: що Путін зробить перед виборами — Цимбалюк

18 серпня, 05:33
NV Преміум
Черга на заправці у Москві через дефіцит пального після серії українських ударів по НПЗ та скорочення виробництва бензину (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Черга на заправці у Москві через дефіцит пального після серії українських ударів по НПЗ та скорочення виробництва бензину (Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova)

Автор: Павло Новіков

Блогер і журналіст Роман Цимбалюк в інтерв’ю Radio NV - про відсутність бензину в російській столиці та дилему щодо імпортного палива, а також погрози диктатора Володимира Путіна європейським суднам.

 — Росіяни записують відео, де скаржаться на дефіцит бензину в Москві, величезні черги.

— Треба визнати, що у цих місцях, які зараз показують росіяни, де нема пального, я майже скрізь був. І тоді ніхто не міг уявити, що держава-бензоколонка залишиться державою-бензоколонкою, тільки без бензину. Це дуже чіткий критерій того, що Сили оборони працюють.

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Теги:   Бензин Інтерв'ю NV Радіо NV Війна Росії проти України удари по території РФ

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