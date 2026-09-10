Прем'єр Канади оголосив про запуск національного ринку дронів, третину вироблених БпЛА передаватимуть Україні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про створення Defence Drone Initiative Marketplace (DDIM) Supply Arrangement, національного цифрового ринку дронів, що з'єднає операторів та кінцевих користувачів з канадською оборонною екосистемою.

Про це у четвер, 10 вересня, повідомляє Інтерфакс Україна.

За словами Карні, це прискорить пошук, придбання та розгортання можливостей, пов’язаних з безпілотними системами та захистом від безпілотних систем.

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«…мушу визнати, що наші збройні сили наразі мають близько 2000 дронів. У найближчі роки нам знадобляться мільйони. Тож на початку цього року наш уряд, уряд Канади, започаткував Ініціативу оборонних безпілотників для розширення вітчизняного виробництва безпілотників. Ця ініціатива гарантує безпечні, надійні та світового класу системи безпілотників для Збройних сил Канади та Берегової охорони Канади», — сказав Карні під час спілкування з медіа разом із президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, Канада робить важливі кроки для розвитку можливостей у сфері безпілотників та в процесі поглиблення партнерства з Україною. Карні зазначив, що запуск національного ринку безпілотників для канадських Збройних сил надасть Канаді можливість виробляти мільйони безпілотників протягом наступних двох років.

«Сьогоднішні контракти збільшать кількість безпілотників, доступних для ВПС Канади, удесятеро. Важливо, що третина всіх безпілотників, які ми виробляємо, піде на підтримку оборони України», — повідомив прем'єр.

9 вересня президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська прибули до Канади з візитом, який триватиме до 11 вересня.

10 вересня глава держави повідомив, що зустрівся з Карні і обговорив з ним зимовий пакет підтримки.

Зеленський та Карні підписали декларацію про 100-річне партнерство. Вона передбачає намір країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.

В документі вказано, що Канада продовжуватиме задовольняти найнагальніші військові потреби України та підтримувати операцію UNIFIER, термін дії якої продовжили до 2029 року.

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Крім того, Оттава продовжуватиме зміцнювати ЗСУ, приділяючи особливу увагу нагальній потребі у засобах ППО та перехоплювачах. Канада й надалі надаватиме підготовку, військову техніку, боєприпаси та іншу критично важливу військову підтримку.