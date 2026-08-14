У Римі через обміління річки Тибр, з-під води виявилися залишки стародавнього мосту.

Про це повідомили в AP.

Йдеться про міст Нерона, який колись з'єднував центр міста з правим берегом Тибру.

«Нерон — найвідоміша постать, пов’язана з цією місцевістю, адже саме в цирку Нерона, де зараз розташований Ватикан, прийняв мученицьку смерть апостол Петро», — цитує медіа Антонеллу Боніні, археологиню з Управління культурної спадщини Рима.

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Вчені вважають, що міст є давнішим, ніж епоха Нерона, додала Боніні, оскільки «його збудував Калігула, дядько Нерона».

Координатор центру управління водними ресурсами служби цивільного захисту Рима Джованні Гіганті каже, що витрата води в Тибрі впала нижче 80 кубічних метрів на секунду — це становить приблизно половину історичного середнього показника для липня.

Вона наголосила, що наразі екологи зіштовхуються з «серйозною водною кризою».

Водночас в Угорщині з-під води Дунаю з’явився затонулий корабель. Як зазначають місцеві видання угорського міста Бая, низький рівень води призводить до того, що на поверхні річок з’являються великі й малі острови.

У Будапешті з цієї ж самої причини сапери з мулу в Дунаї вилучили боєприпаси часів Другої світової війни. Фахівці ідентифікували десять танкових снарядів ТМі-35, одну ручну гранату та один кілограм різних піхотних боєприпасів.