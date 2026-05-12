1500 км від України. Зеленський повідомив про удар Сил оборони по газовій промисловості РФ у районі Оренбурга

Як заявив президент Володимир Зеленський, у ніч на 12 травня було «запроваджено далекобійні санкції проти РФ за удари по Україні» (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Президент України Володимир Зеленський 12 травня заявив, що Сили оборони вночі завдали успішного удару по об'єктах російської газової промисловості , розташованих у регіоні Оренбурга — більш ніж за 1500 км від кордону.

Відповідне повідомлення опубліковано в офіційному Telegram-каналі.

«Сьогодні було запроваджено наші далекобійні санкції — санкції проти РФ за удари по Україні, зокрема по регіону Оренбурга, розташованому більш ніж за 1500 км від кордону України, а також по об'єктах російської газової промисловості. Україна заявляла, що ми будемо діяти дзеркально у відповідь на дії Росії. Ми пропонували перемир’я, на жаль, після відносного затишшя протягом трьох днів знову удари шахідів, знову авіабомби. Активність на фронті також залишається високою, тому ми відповідаємо», — заявив президент України.

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У ніч із 7 на 8 травня Росію вкотре атакували безпілотники. Зокрема, повідомлялося про масштабну пожежу на нафтопереробному заводі в Ярославлі та на підприємстві в Ростові.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по НПЗ у російському Ярославлі.

Удень 8 травня в Мінтрансі РФ заявили, що під час нової атаки дронів місцева влада призупинила роботу аеропортів Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозний, Краснодар, Махачкала, Магас, Мінеральні Води, Нальчик, Сочі, Ставрополь, Еліста.

Крім того, у відомстві заявили, що в Ростові-на-Дону БПлА влучив в адміністративну будівлю філії Аеронавігація Півдня Росії — через що робота регіонального центру в Ростові-на-Дону, який управляє повітряним рухом на півдні РФ, була «тимчасово скоригована».

Пізніше ростовський мер Олександр Скрябін заявив про рішення ввести режим надзвичайної ситуації в межах Залізничного району.

Того ж дня диктатор Володимир Путін на засіданні Ради безпеки РФ зажадав екстреної доповіді.

У відповідь російський віце-прем'єр Віталій Савельєв заявив Путіну, що по центру організації повітряного руху в Ростові було «завдано три удари», а «жертв — немає».