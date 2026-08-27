Винесли все за чотири хвилини. В Іспанії пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби на майже 2 млн євро

В іспанському місті Вільєна злодії пограбували археологічний музей та викрали понад 50 предметів зі Скарбу Вільєни — одну з найвизначніших колекцій золота бронзової доби.

Про це повідомляє The Guardian та BBC.

Крадіжку виявили сьогодні, 27 серпня, близько 05:20 ранку.

Як розповів речник міської ради, вже через чотири хвилини злодії залишили будівлю. Він назвав пограбування «надзвичайно швидким і професійним».

Реклама

Серед викрадених експонатів 29 браслетів, 11 чаш, три пляшки та інші предмети — більшість викраденого із золота, у колекції є також вироби зі срібла, заліза та бурштину.

Експонати датуються приблизно 1000 роком до нашої ери. Вартість золота у викрадених предметах може становити близько 1,7 млн євро, не враховуючи інші експонати.

Грабіжники приїхали на кількох автомобілях та змогли обійти всі системи безпеки, але з боку музею, зазначили у владі, не було виявлено жодних порушень.

Скарб Вільєни є однією з найважливіших та найбільших колекцій золотих артефактів епохи пізньої бронзи у Європі. Колекцію виявив археолог Хосе Марія Солер у 1963 році. Експонати, які потім передали у музей, знаходились у посудині у висохлому руслі річки поблизу міста.

Наразі триває розслідування.

У жовтні 2025 року сталося ще одне гучне пограбування, тоді обікрали Паризький Лувр прямо на очах у відвідувачів. Уся операція була дуже швидкою і зайняла у грабіжників орієнтовно 7−10 хвилин.