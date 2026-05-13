У РФ перекидають спеціалістів Чорноморського флоту в підрозділи БпЛА (Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak)

Партизани заявили, що через втрати Чорноморського флоту РФ російське командування переводить його фахівців у війська безпілотних систем і розглядає можливу відставку командувача флоту.

Про це у середу, 13 травня, повідомили в АТЕШ.

Їхній агент у 475-му окремому центрі радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту РФ зазначив, що російське військове командування почало переводити фахівців флоту до новостворених військ безпілотних систем.

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За даними агента, таке рішення ухвалили через значні втрати Чорноморського флоту та потребу терміново доукомплектувати нові підрозділи, оскільки керівництво РФ вважає, що таким чином особовий склад використовуватиметься ефективніше.

До того ж, за інформацією партизан, у російських військових колах дедалі частіше ставлять під сумнів професійність командувача Чорноморського флоту адмірала Сергія Пінчука.

«Це обговорюється відкрито, вже не пошепки — всі розуміють, що він не справляється», — заявив агент руху. Крім переведення спеціалістів, розглядається і питання його відсторонення від посади.

В АТЕШ вважають, що відтік кадрів із флоту на тлі управлінських проблем свідчить про суттєве зниження боєздатності російських ВМС після серії втрат у Чорному морі. Там додали, що всю отриману інформацію вже передали Силам оборони України.

3 травня Україна завдала успішного удару по порту Приморськ у Ленінградській області РФ, уразивши ракетний корабель типу Каракурт, катер, танкер тіньового флоту та інфраструктуру нафтоналивного термінала. Також повідомлялось про удари по суднах російського тіньового флоту в районі Новоросійська.