У Кракові чоловік, якого підозрюють у нападі на українців, сам прийшов до поліції

У Польщі чоловік сам прийшов до поліції після нападу на українців (Фото: Поліція Польщі)

У Кракові 39-річний чоловік, якого підозрюють у образах і погрозах на адресу двох українців, сам звернувся до поліції. Правоохоронці затримали його та розпочали процесуальні дії у справі про злочин на ґрунті національної ненависті.

Про це у суботу, 8 серпня, заявила речниця краківської поліції Ельжбета Знаховська-Битнар, повідомляє Polsat News.

За її словами, чоловік прийшов до поліцейської дільниці ввечері 7 серпня близько 19:00. Його затримали, наразі слідчі проводять із ним необхідні процесуальні заходи. Після цього його мають доправити до прокуратури, де можуть оголосити підозру.

Реклама

Провадження відкрили за статтею про образу національної гідності. Відповідно до польського законодавства, за такий злочин передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

Інцидент стався 5 серпня на одній із вулиць Кракова поблизу вулиці Полонійної. На відео, яке поширили у соцмережах, видно, як чоловік підійшов до українки, яка поверталася з магазину, почав її ображати та намагався вдарити.

Свідком події став чоловік, який знімав інцидент на камеру. За даними поліції, він також є громадянином України. Після того як нападник помітив відеозйомку, він почав переслідувати чоловіка, вигукувати образи та погрожувати йому.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини конфлікту.

7 серпня видання Wirtualna Polska повідомило, що у польському Кракові двоє громадян України подали до поліції заяву про напад.

За даними правоохоронців, інцидент стався 5 серпня на вулиці Полонійній, поблизу супермаркету Biedronka. На ролику, поширеному в Х, чути, як чоловік чіпляється до двох українців. Коли він помічає, що його знімають, він починає лаятися і гнатися за одним з них, а потім штовхає жінку, яка йшла повз.

27 липня генеральне консульство України у Вроцлаві надіслало запит до польських правоохоронців, зазначивши, що випадки насильства та агресії проти українців почастішали.