У Кракові чоловік, якого підозрюють у нападі на українців, сам прийшов до поліції

8 серпня, 21:27
У Польщі чоловік сам прийшов до поліції після нападу на українців (Фото: Поліція Польщі)

У Польщі чоловік сам прийшов до поліції після нападу на українців (Фото: Поліція Польщі)

У Кракові 39-річний чоловік, якого підозрюють у образах і погрозах на адресу двох українців, сам звернувся до поліції. Правоохоронці затримали його та розпочали процесуальні дії у справі про злочин на ґрунті національної ненависті.

Про це у суботу, 8 серпня, заявила речниця краківської поліції Ельжбета Знаховська-Битнар, повідомляє Polsat News.

За її словами, чоловік прийшов до поліцейської дільниці ввечері 7 серпня близько 19:00. Його затримали, наразі слідчі проводять із ним необхідні процесуальні заходи. Після цього його мають доправити до прокуратури, де можуть оголосити підозру.

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Провадження відкрили за статтею про образу національної гідності. Відповідно до польського законодавства, за такий злочин передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

Інцидент стався 5 серпня на одній із вулиць Кракова поблизу вулиці Полонійної. На відео, яке поширили у соцмережах, видно, як чоловік підійшов до українки, яка поверталася з магазину, почав її ображати та намагався вдарити.

Свідком події став чоловік, який знімав інцидент на камеру. За даними поліції, він також є громадянином України. Після того як нападник помітив відеозйомку, він почав переслідувати чоловіка, вигукувати образи та погрожувати йому.

Правоохоронці продовжують розслідування та встановлюють усі обставини конфлікту.

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7 серпня видання Wirtualna Polska повідомило, що у польському Кракові двоє громадян України подали до поліції заяву про напад.

За даними правоохоронців, інцидент стався 5 серпня на вулиці Полонійній, поблизу супермаркету Biedronka. На ролику, поширеному в Х, чути, як чоловік чіпляється до двох українців. Коли він помічає, що його знімають, він починає лаятися і гнатися за одним з них, а потім штовхає жінку, яка йшла повз.

27 липня генеральне консульство України у Вроцлаві надіслало запит до польських правоохоронців, зазначивши, що випадки насильства та агресії проти українців почастішали.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Краків Польща Українці в Польщі Поліція

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