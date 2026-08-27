У Росії після атак дронів зупинили роботу всі основні НПЗ Лукойлу

Російський нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез (НОРСІ) у місті Кстово Нижньогородської області призупинив переробку сирої нафти після атаки українських безпілотників у ніч проти 26 серпня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням джерела в нафтовій галузі.

За їхніми словами, внаслідок атаки були пошкоджені кілька технологічних установок, інфраструктуру між установками та загальні об'єкти заводу. Джерела не змогли оцінити, скільки часу триватиме ремонт і коли підприємство зможе відновити роботу.

Реклама

Як зазначає Reuters, наразі всі основні нафтопереробні заводи Лукойлу зупинили роботу. Пермський нафтопереробний завод компанії зупинив роботу після атаки дронів 21 серпня, а Волгоградський нафтопереробний завод призупинив переробку 31 липня.

Лукойл-Нижегороднефтеоргсинте є четвертим за величиною нафтопереробним заводом Росії та другим за обсягами виробництва бензину. Підприємство здатне переробляти близько 15 мільйонів метричних тонн нафти на рік. Його виробничі потужності дозволяють випускати приблизно 5 мільйонів тонн бензину, понад 5 мільйонів тонн дизельного пального, 2 мільйонів тонн мазуту та близько 500 тисяч тонн бітуму на рік.

У ніч проти 26 серпня повідомлялося, що безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кстово. Місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.

Згодом Сили оборони підтвердили ураження НПЗ у Кстово. Ступінь завданих збитків уточнюється.

У ніч проти 25 серпня БПЛА уразили Афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї РФ, де після атаки виникла пожежа.

Також українські військові уразили дві установки сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. На підприємстві виробляють, зокрема, технічну сірку, яку використовують у виробництві вибухових речовин.