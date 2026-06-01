У чеській тюрмі українські в’язні отруїлися дезінфектором, один з них помер

1 червня, 21:42
У Чехії взялись за розслідування обставин смерті українця у в’язниці Бори (Фото: Adam Górka / Pixabay)

У Чехії взялись за розслідування обставин смерті українця у в’язниці Бори (Фото: Adam Górka / Pixabay)

У Чехії розслідують обставини смерті українця у в'язниці Бори міста Пльзень. 40-річний чоловік помер після того, як випив дезінфікуючий розчин

Про це повідомило видання Novinky у понеділок, 1 червня.

Інцидент стався 10 травня. Тоді наглядач налив дезінфікуючий розчин у пластикові пляшки трьох ув’язнених українців. Вони його випили і згодом потрапили до лікарні. Один з чоловіків за кілька днів помер.

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Лікарі попередньо визначили причину смерті як набряк мозку. Це має підтвердити призначений судово-медичний розтин. Видання зазначає, що дезінфікуючий розчин, який випили ув’язнені, крім етанолу, містить і перекис водню.

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Пресслужба Генеральної інспекції сил безпеки підтвердила початок розслідування за підозрою у скоєнні злочину проти життя та здоров’я. Підозрюваним є наглядач, який «забезпечував засуджених дезінфікуючим засобом».

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Чехія В'язниця Українці Отруєння

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