Удар ракетами Фламінго по заводу у Чебоксарах: з’явились перші супутникові знімки

Наслідки удару України по заводу у Чебоксарах (Фото: КіберБорошно | CyberBoroshno)

З'явились перші супутникові знімки наслідків удару по заводу ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ. Фото опублікувало видання Радіо Свобода та OSINT-проєкт КіберБорошно .

За даними OSINT-проєкту КіберБорошно, крилата ракета FP-5 Фламінго влучила під кутом у передню частину головного корпусу, захищеного антидроновими сітками, що свідчить про стратегічну важливість будівлі.

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На знімках видно масштабне займання всередині та зовні корпусу. Після удару поруч працює будівельний кран, ймовірно для демонтажу конструкцій або розбору завалів.

Фото: КіберБорошно

Окрім того, два безпілотники АН-196 Лютий уразили іншу будівлю заводу, спричинивши займання.

До удару / Фото: Радио Свобода

Після удару / Фото: Радио Свобода

У ніч проти 5 травня у Чебоксарах, столиці Чуваської Республіки РФ, зафіксовано влучання по заводу ВНИИР-Прогресс. Telegram-канал Exilenova+ припускав, що удару було завдано ракетами Фламінго, що згодом підтвердив президент Володимир Зеленський.

Місто також зазнало атаки безпілотників, один із яких влучив у житловий будинок. Регіональне МОЗ повідомило, що в результаті нічної атаки на Чебоксари постраждали троє людей.

В російському міноборони заявили про «збиття» 43 українських дронів за дві години над територіями Брянської, Курської, Калузької, Смоленської, Тульської, Волгоградської, Воронезької областей, Республіки Адигея та Московського регіону.

При цьому про Чуваську республіку, де вранці дрони атакували оборонний завод, у зведенні міноборони РФ не повідомлялось.

АО ВНИИР-Прогресс є виробником захищених від перешкод навігаційних модулів Комета. Такі модулі Росія використовує у БпЛА, крилатих і балістичних ракетах.