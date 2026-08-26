У Білому домі пригрозили знести Центр Кеннеді у Вашингтоні, якщо на його фасад не додадуть ім'я Трампа

У документах Міністерства юстиції США зазначається, що президент Трамп «отримав від Конгресу $258 млн на реставрацію будівлі Центру Кеннеді у Вашингтоні» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Посадовці Білого дому погрожують знести Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді у Вашингтоні , якщо суд заборонить додати на фасад будівлі ім’я чинного президента США Дональда Трампа.

Про це 26 серпня повідомляє американський телеканал NBC News.

Зокрема, співробітники Міністерства юстиції США назвали Центр Кеннеді «конструктивно неспроможним, принципово небезпечним і ганьбою для столиці країни». Водночас у їхніх документах зазначається, що будь-який потенційний амфітеатр просто неба «не зможе належним чином вшанувати пам’ять» президента Джона Ф. Кеннеді, «але буде простішим і економічнішим у будівництві, експлуатації та обслуговуванні».

Реклама

Крім того, у Міністерстві юстиції США заявили, що рада директорів центру, ретельно відібрана його самопроголошеним головою Трампом, «визнає, що зусилля та авторитет президента США є єдиною надією на фінансове виживання центру та його структурне оновлення».

«Без цих заходів Центр і далі занепадатиме, перетворюючись на небезпечну, ветху споруду, яку доведеться знести; водночас буде ухвалено рішення про те, що звести на цьому місці — наприклад, великий відкритий амфітеатр із видом на річку Потомак, про будівництво якого дехто говорить уже багато років», — написав уповноважений співробітник Міністерства юстиції Брентлі Т. Маєрс.

У документах Міністерства юстиції також зазначається, що президент Трамп «отримав від Конгресу $258 млн на реставрацію будівлі та сформував нову базу донорів для фінансування цільового фонду Центру», однак не уточнюється, що згодом сталося з цими грошима, повідомляє NBC News.

Центр виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді було відкрито у Вашингтоні (округ Колумбія) у 1971 році як меморіал 35-му президенту США Джону Кеннеді, який загинув унаслідок замаху в Далласі 1963 року.

Інфографіка: NV

30 травня 2026 року Окружний суд США у Вашингтоні заборонив адміністрації Дональда Трампа перейменовувати Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, ухваливши, що змінити назву може лише Конгрес.

14 червня Апеляційний суд Вашингтона відмовився призупинити демонтаж імені президента США Дональда Трампа з фасаду Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді.

8 липня той самий суд ухвалив, що ім’я Трампа не повинно фігурувати в назві Центру імені Кеннеді у Вашингтоні до завершення розгляду його апеляції на судове рішення про повернення попередньої назви.