У Бангладеш буйвола на прізвисько Дональд Трамп врятували від жертвоприношення через популярність у соцмережах

28 травня, 07:25
Бангладешський буйвол зі світлим чубом став зіркою мережі (Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Бангладешський буйвол зі світлим чубом став зіркою мережі (Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

У Бангладеш рідкісного буйвола-альбіноса, названого на честь президента США Дональда Трампа, врятували від ритуального жертвопринесення після того, як він став раптовою сенсацією в соцмережах.

Про це у середу, 27 травня, пише Reuters.

Там уточнили, що буйвола прозвали Дональдом Трампом через світлий чубчик. Його врятували від жертвоприношення на свято Курбан-байрам після втручання влади.

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Тварину вагою майже 700 кілограмів уже продали для ритуального жертвоприношення, однак напередодні свята уряд вирішив скасувати це через великий суспільний резонанс і питання безпеки.

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За словами представника Міністерства внутрішніх справ, міністр Салахуддін Ахмед наказав повернути покупцеві гроші, а буйвола перевезти до національного зоопарку в Дакці.

В Reuters підкреслили, що популярність тварини стрімко зросла після того, як відео з нею стали вірусними в соцмережах. До ферми почали масово приїжджати люди з різних регіонів країни, щоб побачити незвичайного буйвола зі світлим чубом і спокійним характером.

Власник ферми Зіауддін Мрідха розповів, що прізвисько вигадав його молодший брат, помітивши схожість із зачіскою Дональда Трампа. Також фермер зазначив, що буйвол дуже лагідний і потребує особливого догляду.

В агентстві додали, що буйволи-альбіноси є великою рідкістю для Бангладеш, де зазвичай худоба має темне забарвлення. Саме незвичний зовнішній вигляд і гучне прізвисько, ймовірно, і врятували тварині життя.

Редактор: Софія Хушвахтова

Теги:   Дональд Трамп Бангладеш Соцмережі Курбан-байрам

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