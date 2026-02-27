Суд США дозволив Трампу продовжити будівництво бальної зали у Білому домі

Суддя відхилив клопотання організації з охорони історичної спадщини і дозволив адміністрації президента США Дональда Трампа продовжити будівництво бального залу вартістю 400 мільйонів доларів у Східному крилі Білого дому.

Про це у п’ятницю, 27 лютого, пише Associated Press.

Суддя окружного суду США Річард Леон постановив, що організація Національний фонд охорони історичної спадщини навряд чи зможе довести свою правоту в суді, намагаючись тимчасово зупинити цей проєкт.

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За його словами, позов ґрунтується на доволі слабких юридичних аргументах у межах Закону про адміністративні процедури та Конституції США. Водночас суддя зазначив, що шанси могли б зрости, якби організація змінила формулювання свого позову.

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У рішенні він пояснив, що сторони надто зосередилися на питанні конституційних повноважень президента щодо знесення й перебудови Східного крила. Через це позивачі не подали належної правової підстави, щоб перевірити, чи мав президент законне право реалізувати цей проєкт без схвалення Конгресу та за рахунок приватних коштів.

Сам Дональд Трамп у своїх соцмережах назвав рішення суду «чудовою новиною для Америки». Він заявив, що будівництво просувається швидше, ніж планувалося, коштує менше від очікуваного та «в майбутньому стане символом величі країни».

Президентка Національного фонду охорони історичної спадщини Керол Квіллен сказала, що організація розчарована відсутністю судової заборони, однак задоволена тим, що суд визнав її право подавати такий позов.

Вона також повідомила, що суддя порадив уточнити скаргу — зокрема, прямо заявити, що президент перевищив свої законні повноваження. За її словами, організація планує швидко внести зміни до позову й очікуватиме на подальше рішення суду.

У жовтні 2025 року Трамп наказав знести Східне крило в рамках плану побудови бальної зали площею 27 432 квадратних метри, здатної вмістити близько 1000 осіб. Вартість проєкту складає приблизно $300 млн.

Юристи заявили, що претензії щодо знесення Східного крила є «безпідставними», оскільки демонтаж не можна скасувати. Адміністрація стверджує, що претензії щодо майбутнього будівництва є «передчасними», оскільки остаточні плани ще не затверджені.

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Інфографіка: NV

4 грудня агентство Bloomberg повідомило, що Трамп призначив нового архітектора для проєкту бального крила Білого дому, проєкт якого коштуватиме $350 млн.

12 грудня стало відомо, що неприбуткова структура, створена Конгресом США, оскаржує в суді будівництво бальної зали в Білому домі, заявляючи, що це «порушує законодавство».

16 грудня в адміністрації Трампа заявили, що будівництво бального залу в Білому домі необхідне «з міркувань національної безпеки» і не може бути зупинене судом. Влада також зазначила, що позов організації з охорони історичної спадщини"не має юридичних підстав".

17 грудня Трамп заявив, що нова бальна зала у Білому домі може коштувати близько 400 мільйонів доларів, але зрештою обійдеться дешевше від запланованого.