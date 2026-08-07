Апеляційний суд у США заборонив Трампу будувати бальну залу в Білому домі

Федеральний апеляційний суд США зобов’язав адміністрацію президента Дональда Трампа призупинити будівництво бальної зали в Білому домі . Про це повідомляє The Guardian .

Рішення ухвалила колегія з трьох суддів Апеляційного суду США в окрузі Колумбія більшістю голосів (два проти одного). Апеляційний суд підтримав квітневу ухвалу федерального судді, який вимагав призупинити будівництво, доки адміністрація Трампа не отримає прямого дозволу Конгресу США, пише The Washington Post.

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Минулого року Національний фонд збереження історичної спадщини подав позов після того, як адміністрація президента знесла Східне крило Білого дому, збудоване 1902 року, і розпочала будівництво бальної зали без дозволу Конгресу.

Рішення суду не набуде чинності ще протягом двох тижнів, що дає Білому дому можливість подати апеляцію до Верховного суду США. Президент США Дональд Трамп уже повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що «негайно» подасть апеляцію на це «жахливе» рішення.

«Кожен президент є тимчасовим орендарем, а не власником Білого дому та його резиденції», — заявили дві судді, обґрунтовуючи своє рішення.

На думку суддів, рішення щодо можливості будівництва бальної зали зрештою має ухвалювати Конгрес США. Третя членкиня колегії суддів висловила незгоду й підтримала позицію Трампа про те, що проєкт будівництва бальної зали входить до сфери його повноважень.

Після рішення суду Трамп знову заявив, що заплановане будівництво вартістю 400 мільйонів доларів фінансується приватними особами й необхідне для захисту його самого та майбутніх президентів США. WP зазначає, що Трамп постійно говорить про проєкт будівництва бальної зали й часто згадує про нього у своїх виступах.

У жовтні 2025 року президент Трамп наказав знести Східне крило Білого дому в межах плану будівництва бальної зали площею 27 432 квадратні метри, здатної вмістити близько 1000 осіб.

Інфографіка: NV

31 березня стало відомо, що суд у США призупинив будівельний проєкт. Окружний суддя Річард Леон задовольнив клопотання, подане Національним фондом історичної спадщини, який оскаржив знесення Східного крила без схвалення Конгресу.

12 квітня федеральний апеляційний суд ухвалив, що Білий дім може продовжити будівництво бальної зали до 17 квітня.

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16 квітня суддя Леон ухвалив нове рішення, яким зупинив будівництво надземної частини проєкту бальної зали в Білому домі.

У травні Трамп заявив, що бальна зала також слугуватиме об'єктом гарантування національної безпеки — із шістьма підземними поверхами та інфраструктурою для протиповітряної та протиракетної оборони. Він запевнив, що будівництво фінансується власними коштами президента та спонсорів, а не грошима платників податків, і що це буде «потенційно найгарніша будівля в усьому Вашингтоні».