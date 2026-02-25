Як РФ використовує британські острови для обходу санкцій після початку повномасштабної війни проти України (Фото: Wikimedia / SV Zanshin)

Російські бізнеси, зареєстровані на заморських територіях Великої Британії , з лютого 2022-го до січня 2025 року передали до РФ понад $8 млрд.

Про це йдеться у дослідженні Transparency International Russia.

TI зазначає, що російські компанії, зареєстровані на заморських територіях Великої Британії, продовжують закуповувати обладнання, продавати сировину та переміщувати активи.

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Згідно з оцінками експертів, у 2022−2025 роках обсяг торгівлі через ці британські офшори становив не менше $8 млрд, а кількість операцій перевищила 29 тис.

У звіті вказано, що понад 95% операцій припадають на Британські Віргінські острови та Бермуди — юрисдикції, де доступ до інформації про кінцевих власників компаній залишається обмеженим.

«Така непрозорість робить їх зручним інструментом для міжнародної торгівлі за умов санкцій: посередницькі структури дозволяють розмивати ланцюжки постачань та ускладнювати відстеження фінансових потоків», — йдеться в дослідження.

Transparency International зазначає, що особливо помітна роль Британських Віргінських островів, які найчастіше фігурують в експортних операціях з Росії. За словами TI, це може вказувати на спроби приховати прибутки від торгівлі природними ресурсами.

«Британські заморські території залишаються важливим елементом глобальної фінансової системи, проте недостатня прозорість робить їх зручним інструментом для приховування активів та обходу санкцій», — наголошує автор матеріалу Владислав Нетяєв.

До прикладу, компанії-посередники, зареєстровані переважно на території Віргінських, Бермудських, Кайманових островів Британії та Гібралтару, допомагали ускладнювати перевірку торгівлі й приховувати постачання товарів.

У звіті йдеться, що після реєстрації вони офіційно відображалися не як російські або без можливості виявити країну походження. Через це торгівля з іншими країнами не підпадала під вплив санкцій.

У торгових операціях фігурують нафтопродукти і обладнання для видобування, яхти, гелікоптери, літаки й вугілля з окупованих територій України.

Так, одне із суден пов’язують із заступником голови Ради Безпеки РФ Дмитром Медвєдєвим. Він нібито купив його за $4,4 млн у 2024 році. Також у дослідженні вказано, що російські незалежні ЗМІ писали про нову суперяхту Володимира Путіна Victoria, яка з’явилась замість заарештованої Шехерезади.

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Загалом, у період з 2022-го по перший квартал 2024 року було виявлено щонайменше 160 випадків перевезення яхт до або з Росії через організації, зареєстровані в Британських заморських територіях.

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Крім того, компанія на Бермудських островах виступила посередником у купівлі родичами лідера Чечні Рамзана Кадирова літака Airbus RA-73417 за $55 млн.

Як вказано у звіті, компанії родини президента-втікача Віктора Януковича продавали вугілля з тимчасово окупованих територій України до Туреччини. Виторг із продажів ішов до компаній на британських островах.

У четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Велика Британія і Австралія запровадили найбільші з 2022 року пакети антиросійських санкцій.

Обмеження спрямовані насамперед проти однієї з найбільших у світі нафтопровідних компаній Транснефть, яка відповідає за транспортування понад 80% експорту російської нафти. Загалом санкції стосуються майже 300 людей і компаній, включно з мережею 2Rivers — одним з найбільших операторів тіньового флоту.