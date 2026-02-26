Британія відмовляє українцям у притулку: підлітку з панічними атаками порадили одягати навушники під час ударів РФ по Україні — Sky News

Велика Британія різко скоротила кількість схвалених заявок на надання притулку для біженців з України. Родинам радять повертатися на захід України, називаючи це «безпечною» територією, сказано у матеріалі Sky News , який опублікували у четвер, 26 лютого.

Одній сім'ї, чия донька-підліток страждає від панічних атак після виїзду з Києва на початку повномасштабної війни, відмовили у притулку та сказали, що вони можуть повернутися в Україну і використовувати навушники з шумопоглинанням.

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Sky News ознайомилося з листом про відмову від Міністерства внутрішніх справ Британії.

«Ви можете розглянути можливість придбання навушників із шумозаглушенням та звукоізоляції кімнат, щоб полегшити симптоми панічних атак вашої доньки», — говориться у документі.

Матір підлітки розповіла, що вивезла своїх п’ятьох дітей з України на другий день війни, залишивши чоловіка та свекруху.

«У моєї доньки через це почалися панічні атаки, і лікарі у Великій Британії допомагають їй, хоча в неї їх давно не було. Але вона підліток, а не дитина, тому вона все розуміє, і відколи їй сказали повернутися до України та просто носити навушники із шумопоглинанням, у неї знову почалися панічні атаки», — розповіла жінка.

Родині сказали, що вони можуть переїхати до Чернівців, Тернополя або Рівного, але мати вважає ці місця також небезпечними. Росія може обстрілювати будь-яке місто України.

«У рекомендаціях Міністерства закордонних справ щодо подорожей сказано, що всі подорожі до західної України, крім найнеобхідніших, є небезпечними. Чому мої діти менш цінні, ніж британці?» — каже українка.

Наразі родина оскаржує відмову у наданні притулку.

Sky News пише, що, за даними адвокатів, починаючи з квітня 2025 року, більшість заяв про надання притулку від українців відхиляють. Британський уряд не погоджується з цією оцінкою, але дані Міністерства внутрішніх справ за 2024−2025 роки однак показують різке скорочення кількості українців, яким схвалено надання притулку: станом на вересень 2025 року Лондон приймав менш як 5% заяв.

Фото: Sky News

Загалом із 24 лютого 2022 року країна прийняла приблизно 310 000 українських біженців, говориться у статті.