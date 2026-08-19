Зупинилися трамваї та ескалатори в метро. Влада Москви назвала вчорашній блекаут у місті «короткочасним відключенням»

Влада Москви заявила, що блекаут, який стався 18 серпня, був «короткочасним відключенням».

Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Москви.

Місцева влада заявила, що в низці районів столиці Росії було зафіксовано відключення.

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«Через технологічне перемикання джерел енергопостачання відбулося короткочасне відключення окремих споживачів у Гагарінському та низці інших районів. Наразі енергопостачання споживачів здійснюється у штатному режимі», — йдеться в повідомленні, опублікованому ввечері 18 серпня.

18 серпня в Москві після пожежі на ТЕЦ у кількох районах зникло електропостачання, а згодом по всій Росії почалися масштабні перебої в роботі інтернету та сайтів. Найбільше скарг надходило з Москви та Санкт-Петербурга.

Зокрема, через відключення електроенергії в Москві зупинялися трамваї та не працювали ескалатори в метро.

Міноборони РФ 18 серпня заявило, що Російська ППО нібито збила понад 1600 дронів за добу , а також десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS.

Попередній рекорд за кількістю застосованих дронів було зафіксовано під час атаки на РФ 16 серпня. Тоді росіяни заявляли, що за добу «збили 1478 безпілотників».

Уперше за майже 20 років у Москві скасували масштабний парад військових оркестрів, відомий як Міжнародний військово-музичний фестиваль Спаська вежа, що мав розпочатися 21 серпня й тривати чотири дні.