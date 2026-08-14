У кількох країнах Центральної Азії стався масштабний блекаут

У кількох країнах Центральної Азії стався масштабний збій в електропостачанні. Без світла залишилися населені пункти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану та Узбекистану, повідомляє Радіо Свобода у п'ятницю, 14 серпня.

Зазначається, що перебої з електроенергією зафіксували, зокрема, у найбільшому місті Казахстану — Алмати, а також у Душанбе — столиці Таджикистану. Про проблеми з енергопостачанням повідомляли й у Бішкеку та окремих регіонах Узбекистану.

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У Міністерстві енергетики Казахстану заявили, що причиною аварії став різкий стрибок потужності в енергосистемі через зміну перетоків електроенергії між країнами Центральної Азії. Через це автоматичні системи захисту спрацювали в аварійному режимі, що призвело до відключення електроенергії у частині регіонів.

В Національних електромережах Узбекистану також повідомили про спрацювання багаторівневої протиаварійної автоматики в єдиній енергосистемі. Наразі електропостачання відновлюють поступово.

В Алмати через відключення електроенергії зупинилося метро. Через непрацюючі світлофори рух на дорогах регулюють співробітники дорожньої поліції. У деяких районах виникли перебої з водопостачанням через зупинку насосного обладнання. Медичні заклади продовжують працювати завдяки резервним джерелам живлення.

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Країни Центральної Азії об'єднані спільною енергетичною системою, тому аварійні ситуації можуть одночасно впливати на кілька держав регіону.

У країнах створили оперативні штаби, а енергетики працюють над повним відновленням електропостачання.