«Переплутав із виробником ШІ-обладнання». Трамп, імовірно, помилково вклав мільйони доларів у мережу суші-ресторанів

Представники трастового фонду Дональда Трампа не надали коментарів щодо того, чи було придбання акцій навмисним, пишуть журналісти (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)

Президент США Дональд Трамп, найімовірніше, здійснив інвестицію помилково — він придбав акції на суму від $1 до $5 млн американського підрозділу японської компанії Kura Sushi USA, що управляє мережею суші-ресторанів.

Про це 22 травня повідомляють видання Yomiuri Shimbun і Futurism зпосиланням на дані з американських податкових документів.

Інвестиція швидко привернула увагу користувачів фінансових форумів у Японії, які активно обговорюють, що може означати купівля цих акцій. Зокрема, вони припустили, що або сам Трамп, або його син Дональд-молодший, який керує президентським трастовим фондом, могли переплутати Kura Sushi з компанією Fujikura — виробником оптоволоконних кабелів і телекомунікаційного устаткування, що активно розвивається завдяки попиту на технології штучного інтелекту.

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Подібність назв могла стати причиною помилки, адже останні інвестиції президента були зосереджені саме на компаніях, пов’язаних із ланцюжком поставок для ШІ, пишуть видання.

Далі, в обговореннях на порталі Yahoo Finance користувачі жартували, що Трамп, який полюбляє їсти стейки та бургери, в принципі навряд чи поцікавився суші. Дехто навіть припустив, що у президента проблеми зі здоров’ям — якщо він справді переплутав Fujikura з ресторанною мережею.

Незалежно від мотивів, новина виявилася вигідною для Kura Sushi — після повідомлень про інвестиції акції компанії зросли приблизно на 5,4%. Для Fujikura ситуація виявилася протилежною — її котирування за останній тиждень знизилися на 45,4%. Хоча прямого зв’язку з діями Трампа не доведено, інцидент не сприяв позитивному іміджу компанії, вважаю видання.

Представники трастового фонду Трампа поки що не надали коментарів щодо того, чи було придбання акцій навмисним, підсумували журналісти.

9 березня газета The Wall Street Journal повідомила, що сини президента США Дональда Трампа інвестували в нову компанію з виробництва дронів Powerus, яка планує отримати українські технології, повідомила

За даними WSJ, серед акціонерів Aureus Greenway є інвестиційний фонд сім'ї Трампів American Ventures, компанія Unusual Machines, у якій Дональд Трамп-молодший є акціонером і членом дорадчої ради, а також інвестиційний банк Dominari Securities, пов’язаний із сім'єю Трампів.

«Ринок дронів зростатиме набагато швидше, ніж ринок полів для гольфу», — прокоментував злиття генеральний директор Powerus Ендрю Фокс.