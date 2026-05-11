Кількість українських біженців , які мали статус тимчасового захисту в ЄС, у березні 2026 році зменшилася на 1,6%, або на 68 980 осіб, порівняно з лютим 2026-го. Про це свідчать дані Євростату.

Станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 млн громадян країн, які не входять до ЄС та вихали з України з початку повномасштабного вторгнення РФ, мали статус тимчасового захисту.

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Євростат наводить три країни ЄС, які прийняли найбільшу кількість біженців з України та надали їм статус тимчасового захисту:

Німеччина — 1 274 955 осіб, або 29,4% від загальної кількості в ЄС;

Польща — 961 405, або 22,2%;

Чехія — 379 820, або 8,8%.

ec.europa.eu Інфографіка:

Серед країн ЄС кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла в 14 країнах і зменшилася в 13. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (+7480 людей, або +0,6%), Іспанії (+2665; +1,0%) та Румунії (+2125; +1,0%).

Найбільше зменшення було зафіксовано в Італії (мінус 30 365 людей, або мінус 47,4%), що пов’язано з одночасним закінченням терміну дії великої кількості дозволів наприкінці місяця у зв’язку з щорічною процедурою поновлення документів. Далі йдуть Чехія (-19 810; -5,0%) та Фінляндія (-8080; -10,2%).

За даними Євростату, найчастіше українці отримують тимчасовий захист у Чехії, Польщі та Словаччині. 43,3% біженців з України складають жінки, неповнолітні — це 30,1%, а чоловіки — 26,6%.