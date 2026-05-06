NV публікує інфографіку про найбільш промовисті цифри міграційних потоків у країни ЄС (Фото: Halyna Tereshchuk / RFE/RL)

У 2025 році кількість іммігрантів на території Європейського Союзу перевищила 64 млн людей . Це рекордний показник: наприклад, у 2010 році він становив 40 мільйонів людей.

Про це йдеться у звіті Центру досліджень та аналізу міграції при незалежному дослідницькому інституті RFBerlin, який був опублікований у квітні 2025 року.

На основі його даних та даних Євростату NV публікує власну інфографіку про найбільш промовисті цифри міграційних потоків у країни ЄС.

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Як зростала кількість іммігрантів у ЄС за останні 10 років

На графіку нижче відображено кількість людей, які народилися поза межами країни ЄС, в якій проживають

2015 ( громадянська війна в Сирії) — кількість іммігрантів у країнах ЄС досягла 44,2 млн осіб

громадянська війна в Сирії) — кількість іммігрантів у країнах ЄС досягла 44,2 млн осіб 2016 — 45,8 млн осіб

2017 — 48 млн осіб

2018 — 50,6 млн осіб

2019 — 53,2 млн осіб

2020 ( пандемія COVID-19) — 54,8 млн осіб

пандемія COVID-19) — 54,8 млн осіб 2021 — 55,6 млн осіб

2022 ( повномасштабне вторгнення Росії в Україну) — 56 млн осіб

повномасштабне вторгнення Росії в Україну) — 56 млн осіб 2023 — 60,1 млн осіб

2024 — 62,6 млн осіб

2025 — 64,7 млн осіб

Інфографіка: NV

Кількість українців під тимчасовим захистом у співвідношенні до решти населення країн ЄС

Цифри на графіку демонструють кількість українців, що мають тимчасовий захист, на 1 тис. населення в кожній з країн

Чехія — 36,6 українців на 1 тис. населення

Польща — 26,4

Словаччина — 25,9

Кіпр — 24,4

Естонія — 24,1

Ліхтенштейн — 22

Ірландія — 21,8

Литва — 18,3

Латвія — 16,8

Норвегія — 15,2

Німеччина — 14,7

Фінляндія — 13,9

Болгарія — 12,4

Румунія — 10,7

Австрія — 10

Данія — 8,4

Бельгія — 7,9

Швейцарія — 7,8

Нідерланди — 7,4

Хорватія — 7,4

Люксембург — 5,8

Португалія — 5,5

Словенія — 5,3

Іспанія — 5,2

Швеція — 4,8

Угорщина — 4,5

Мальта — 4,4

Греція — 3,7

Італія — 1,1

Франція — 0,7

Загалом по ЄС — 9,6 українців на 1 тис. населення

Масштаби надання країнами ЄС тимчасового захисту українцям у 2025 році

Кількість громадян України, які вперше отримали статус тимчасового захисту у 2025 році:

Німеччина — тимчасовий захист у 2025 році отримали ще 171 565 українців

Польща — 152 515

Чехія — 89 395

Іспанія — 29 870

Нідерланди — 27 625

Румунія — 26 615

Болгарія — 20 305

Словаччина — 16 765

Австрія — 16 325

Італія — 13 815

Данія — 13 670

Норвегія — 12 885

Литва — 12 340

Ірландія — 11 305

Фінляндія — 10 475

Франція — 9 390

Швеція — 9 175

Бельгія — 8 710

Швейцарія — 8 285

Латвія — 7 095

Естонія — 5620

Греція — 5600

Португалія — 5025

Угорщина — 4925

Хорватія — 3165

Кіпр — 3005

Словенія — 1555

Люксембург — 905

Мальта — 355

Ліхтенштейн — 220

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Загалом по ЄС: 677 100 українців (нових заявників) отримали право на захист у 2025 році

Інфографіка: NV

Країни ЄС з найбільшою і найменшою часткою іммігрантів від загальної кількості населення

У графіку вказано відсоток іммігрантів від загальної кількості населення: