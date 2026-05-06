Кількість мігрантів у ЄС сягнула рекорду: куди за рік приїхало найбільше біженців з України і де їхня частка найвища — інфографіка NV
NV публікує інфографіку про найбільш промовисті цифри міграційних потоків у країни ЄС (Фото: Halyna Tereshchuk / RFE/RL)
У 2025 році кількість іммігрантів на території Європейського Союзу перевищила 64 млн людей. Це рекордний показник: наприклад, у 2010 році він становив 40 мільйонів людей.
Про це йдеться у звіті Центру досліджень та аналізу міграції при незалежному дослідницькому інституті RFBerlin, який був опублікований у квітні 2025 року.
На основі його даних та даних Євростату NV публікує власну інфографіку про найбільш промовисті цифри міграційних потоків у країни ЄС.
Як зростала кількість іммігрантів у ЄС за останні 10 років
На графіку нижче відображено кількість людей, які народилися поза межами країни ЄС, в якій проживають
- 2015 (громадянська війна в Сирії) — кількість іммігрантів у країнах ЄС досягла 44,2 млн осіб
- 2016 — 45,8 млн осіб
- 2017 — 48 млн осіб
- 2018 — 50,6 млн осіб
- 2019 — 53,2 млн осіб
- 2020 (пандемія COVID-19) — 54,8 млн осіб
- 2021 — 55,6 млн осіб
- 2022 (повномасштабне вторгнення Росії в Україну) — 56 млн осіб
- 2023 — 60,1 млн осіб
- 2024 — 62,6 млн осіб
- 2025 — 64,7 млн осіб
Кількість українців під тимчасовим захистом у співвідношенні до решти населення країн ЄС
Цифри на графіку демонструють кількість українців, що мають тимчасовий захист, на 1 тис. населення в кожній з країн
- Чехія — 36,6 українців на 1 тис. населення
- Польща — 26,4
- Словаччина — 25,9
- Кіпр — 24,4
- Естонія — 24,1
- Ліхтенштейн — 22
- Ірландія — 21,8
- Литва — 18,3
- Латвія — 16,8
- Норвегія — 15,2
- Німеччина — 14,7
- Фінляндія — 13,9
- Болгарія — 12,4
- Румунія — 10,7
- Австрія — 10
- Данія — 8,4
- Бельгія — 7,9
- Швейцарія — 7,8
- Нідерланди — 7,4
- Хорватія — 7,4
- Люксембург — 5,8
- Португалія — 5,5
- Словенія — 5,3
- Іспанія — 5,2
- Швеція — 4,8
- Угорщина — 4,5
- Мальта — 4,4
- Греція — 3,7
- Італія — 1,1
- Франція — 0,7
Загалом по ЄС — 9,6 українців на 1 тис. населення
Масштаби надання країнами ЄС тимчасового захисту українцям у 2025 році
Кількість громадян України, які вперше отримали статус тимчасового захисту у 2025 році:
- Німеччина — тимчасовий захист у 2025 році отримали ще 171 565 українців
- Польща — 152 515
- Чехія — 89 395
- Іспанія — 29 870
- Нідерланди — 27 625
- Румунія — 26 615
- Болгарія — 20 305
- Словаччина — 16 765
- Австрія — 16 325
- Італія — 13 815
- Данія — 13 670
- Норвегія — 12 885
- Литва — 12 340
- Ірландія — 11 305
- Фінляндія — 10 475
- Франція — 9 390
- Швеція — 9 175
- Бельгія — 8 710
- Швейцарія — 8 285
- Латвія — 7 095
- Естонія — 5620
- Греція — 5600
- Португалія — 5025
- Угорщина — 4925
- Хорватія — 3165
- Кіпр — 3005
- Словенія — 1555
- Люксембург — 905
- Мальта — 355
- Ліхтенштейн — 220
Загалом по ЄС: 677 100 українців (нових заявників) отримали право на захист у 2025 році
Країни ЄС з найбільшою і найменшою часткою іммігрантів від загальної кількості населення
У графіку вказано відсоток іммігрантів від загальної кількості населення:
- Ліхтенштейн — 70,2%
- Люксембург — 51,6%
- Мальта — 32%
- Швейцарія — 31,7%
- Кіпр — 27,6%
- Ірландія — 23,3%
- Австрія — 22,7%
- Ісландія — 21,8%
- Німеччина — 21,2%
- Швеція — 20,8%
- Бельгія — 20,2%
- Іспанія — 19,3%
- Норвегія — 18,7%
- Естонія — 17,8%
- Угорщина — 7,3%
- Румунія — 6,2%
- Словаччина — 4,2%
- Болгарія — 3,8%
- Польща — 2,6%