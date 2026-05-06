Кількість мігрантів у ЄС сягнула рекорду: куди за рік приїхало найбільше біженців з України і де їхня частка найвища — інфографіка NV

6 травня, 02:22
NV Преміум
NV публікує інфографіку про найбільш промовисті цифри міграційних потоків у країни ЄС (Фото: Halyna Tereshchuk / RFE/RL)

NV публікує інфографіку про найбільш промовисті цифри міграційних потоків у країни ЄС (Фото: Halyna Tereshchuk / RFE/RL)

У 2025 році кількість іммігрантів на території Європейського Союзу перевищила 64 млн людей. Це рекордний показник: наприклад, у 2010 році він становив 40 мільйонів людей.

Про це йдеться у звіті Центру досліджень та аналізу міграції при незалежному дослідницькому інституті RFBerlin, який був опублікований у квітні 2025 року.

На основі його даних та даних Євростату NV публікує власну інфографіку про найбільш промовисті цифри міграційних потоків у країни ЄС.

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Як зростала кількість іммігрантів у ЄС за останні 10 років

На графіку нижче відображено кількість людей, які народилися поза межами країни ЄС, в якій проживають

  • 2015 (громадянська війна в Сирії) — кількість іммігрантів у країнах ЄС досягла 44,2 млн осіб
  • 2016 — 45,8 млн осіб
  • 2017 — 48 млн осіб
  • 2018 — 50,6 млн осіб
  • 2019 — 53,2 млн осіб
  • 2020 (пандемія COVID-19) — 54,8 млн осіб
  • 2021 — 55,6 млн осіб
  • 2022 (повномасштабне вторгнення Росії в Україну) — 56 млн осіб
  • 2023 — 60,1 млн осіб
  • 2024 — 62,6 млн осіб
  • 2025 — 64,7 млн осіб
NV
Інфографіка: NV

Кількість українців під тимчасовим захистом у співвідношенні до решти населення країн ЄС

Цифри на графіку демонструють кількість українців, що мають тимчасовий захист, на 1 тис. населення в кожній з країн

  • Чехія — 36,6 українців на 1 тис. населення
  • Польща — 26,4
  • Словаччина — 25,9
  • Кіпр — 24,4
  • Естонія — 24,1
  • Ліхтенштейн — 22
  • Ірландія — 21,8
  • Литва — 18,3
  • Латвія — 16,8
  • Норвегія — 15,2
  • Німеччина — 14,7
  • Фінляндія — 13,9
  • Болгарія — 12,4
  • Румунія — 10,7
  • Австрія — 10
  • Данія — 8,4
  • Бельгія — 7,9
  • Швейцарія — 7,8
  • Нідерланди — 7,4
  • Хорватія — 7,4
  • Люксембург — 5,8
  • Португалія — 5,5
  • Словенія — 5,3
  • Іспанія — 5,2
  • Швеція — 4,8
  • Угорщина — 4,5
  • Мальта — 4,4
  • Греція — 3,7
  • Італія — 1,1
  • Франція — 0,7

Загалом по ЄС — 9,6 українців на 1 тис. населення

Масштаби надання країнами ЄС тимчасового захисту українцям у 2025 році

Кількість громадян України, які вперше отримали статус тимчасового захисту у 2025 році:

  • Німеччина — тимчасовий захист у 2025 році отримали ще 171 565 українців
  • Польща — 152 515
  • Чехія — 89 395
  • Іспанія — 29 870
  • Нідерланди — 27 625
  • Румунія — 26 615
  • Болгарія — 20 305
  • Словаччина — 16 765
  • Австрія — 16 325
  • Італія — 13 815
  • Данія — 13 670
  • Норвегія — 12 885
  • Литва — 12 340
  • Ірландія — 11 305
  • Фінляндія — 10 475
  • Франція — 9 390
  • Швеція — 9 175
  • Бельгія — 8 710
  • Швейцарія — 8 285
  • Латвія — 7 095
  • Естонія — 5620
  • Греція — 5600
  • Португалія — 5025
  • Угорщина — 4925
  • Хорватія — 3165
  • Кіпр — 3005
  • Словенія — 1555
  • Люксембург — 905
  • Мальта — 355
  • Ліхтенштейн — 220

Загалом по ЄС: 677 100 українців (нових заявників) отримали право на захист у 2025 році

NV
Інфографіка: NV

Країни ЄС з найбільшою і найменшою часткою іммігрантів від загальної кількості населення

У графіку вказано відсоток іммігрантів від загальної кількості населення:

  • Ліхтенштейн — 70,2%
  • Люксембург — 51,6%
  • Мальта — 32%
  • Швейцарія — 31,7%
  • Кіпр — 27,6%
  • Ірландія — 23,3%
  • Австрія — 22,7%
  • Ісландія — 21,8%
  • Німеччина — 21,2%
  • Швеція — 20,8%
  • Бельгія — 20,2%
  • Іспанія — 19,3%
  • Норвегія — 18,7%
  • Естонія — 17,8%
  • Угорщина — 7,3%
  • Румунія — 6,2%
  • Словаччина — 4,2%
  • Болгарія — 3,8%
  • Польща — 2,6%
Редактор: Інна Семенова

Теги:   Українські біженці Українці за кордоном Євросоюз Мігранти Інфографіка NV

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