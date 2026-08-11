Безпілотники атакували склад Wildberries у Воронежі, спалахнула масштабна пожежа

Пожежа у Воронежі у ніч проти 11 серпня (Фото: Supernova+/Telegram)

У ніч проти вівторка, 11 серпня, безпілотники атакували склад російського маркетплейса Wildberries у Воронежі. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що про вибухи та атаку на склад повідомили місцеві жителі.

У пресслужбі компанії заявили, що логістичні об'єкти Wildberries у Воронезькій області евакуювали «відповідно до вимог безпеки».

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Місцева влада наразі не повідомляла про наслідки атаки.

Українські удари по складах Wildberries — головне

За даними Reuters, щонайменше 20 логістичних центрів Wildberries зазнали атак українських безпілотників, частина об'єктів була повністю знищена пожежами.

Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн квадратних метрів складських потужностей.

Наслідки атак вже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.

Агентство із посиланням на джерело, близьке до Кремля також повідомило, що у Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс Wildberries і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.