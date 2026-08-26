Безпілотники атакували склад Wildberries у Котовську, спалахнула масштабна пожежа

Пожежа у російському Котовську у ніч проти 26 серпня (Фото: Supernova+/Telegram)

У ніч проти середи, 26 серпня, безпілотники атакували логістичний центр російського маркетплейса Wildberries у місті Котовськ Тамбовської області. На місці атаки спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє російське видання Astra.

Зазначається, що про вибухи та атаку на склад повідомили місцеві жителі. Місцева влада наразі не повідомляла про наслідки атаки.

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За інформацією моніторингового Telegram-каналу Exilenova+, логістичний центр Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об'єктів маркетплейса у Центральній Росії. Він почав працювати у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Котовський центр уже зазнавав ураження 18 липня. Тоді внаслідок пожежі загинули семеро співробітників, а роботу об'єкта тимчасово призупинили.

Удари Сил оборони України по Wildberries — що відомо

ЗСУ почали завдавати ударів по логістичних центрах Wildberries 18 липня. 16 серпня Міністерство оборони повідомило, що з десяти найбільших логістичних центрів Wildberries українські військові вже вивели з ладу сім.

Видання Агентство із посиланням на джерело, близьке до Кремля, писало, що у Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через Wildberries і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.

Провідний аналітик дослідницького агентства Data Insight Сергій Семко підрахував, що лише прямі збитки Wildberries від втрати інфраструктури до середини серпня становили 147−223 млрд рублів ($1,75−2,65 млрд), а якщо врахувати демонтаж, вивезення відходів і рекультивацію територій, вони можуть сягнути 278 млрд рублів ($3,31 млрд).

За оцінками, продавці Wildberries втратили товарів на 445−507 млрд рублів ($5,29−6,05 млрд). Тому загальна сума збитків може сягати близько 800 млрд рублів ($9,5 млрд).

Голова Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках Маргарита Євстигнєєва оцінює втрати продавців ще вище — у 600−700 млрд рублів ($7,14−8,3 млрд). З урахуванням збитків Wildberries загальна сума шкоди може сягнути майже 1 трлн рублів ($11,93 млрд).

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19 серпня російський диктатор Володимир Путін заявив про відсутність «критичних наслідків» через удари ЗСУ по складах Wildberries.

За його словами, «критичних наслідків від таких атак немає, не було і бути не може». Однак він все ж визнав, що «шкоду вони, звичайно, завдають». Путін каже, що у Кремлі це «розуміють, бачать і знають».

Він заявив, що логістичні та складські потужності після атак ЗСУ потребують відновлення, у тому числі за участю держави.