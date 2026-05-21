У Латвії третій день поспіль оголошують тривогу через дрони, НАТО підняло винищувачі

Збройні сили Латвії повідомили вранці 21 травня про те, що в повітряному просторі країни перебуває щонайменше один безпілотник . Через це підняли винищувачі НАТО.

«Національні збройні сили підтверджують, що щонайменше один безпілотний літальний апарат перебуває у повітряному просторі Латвії. Активовано винищувачі місії патрулювання повітряного простору НАТО в Балтії», — йшлося в повідомленні.

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Загрозу оголосили для Лудзенського, Резекненського, Краславського та Аугшдаугавського районів.

19 та 20 травня у прикордонних із Росією районах Латвії також оголошували повітряну тривогу.

Інциденти з дронами у країнах Балтії — головне

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

19 травня постпред РФ в ООН Василь Небензя пригрозив країнам Балтії «відповіддю» через заяви російської розвідки про нібито запуск українських дронів з їхньої території, хоча Київ це спростував. Представниця Латвії назвала слова Росії брехнею та «ознакою відчаю і слабкості», а США наголосили на підтримці союзників по НАТО.

Тоді ж в Естонії збили з румунського винищувача безпілотник, який, ймовірно, міг прямувати до цілей на території Росії. Це перший випадок, коли країна самостійно знищила дрон у своєму небі.

Згодом офіційний Київ повідомив, що це український дрон, який Росія могла перенаправити до країни засобами РЕБ. МЗС України попросило вибачення в Естонії за випадок.

20 травня У Литві оголошували повітряну тривогу через виявлення поблизу кордону об'єкта, схожого на дрон, після чого піднімали винищувачі НАТО. Інцидент вплинув на роботу парламенту та авіасполучення, оскільки депутати спускалися в укриття, а частину рейсів перенаправляли або затримували.