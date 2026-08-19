У Туреччині безпілотник упав на території поліцейського управління

Про це повідомив мер Трабзона Ахмет Метин Генч.



За його словами, внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав.

Після падіння безпілотника правоохоронці вжили необхідних заходів безпеки. Обставини інциденту наразі з’ясовують.

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Мер зазначив, що відповідні підрозділи поліції розпочали розслідування. Інформації про походження безпілотника та причини його падіння наразі немає.