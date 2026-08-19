У Туреччині безпілотник упав на території поліцейського управління
Мер зазначив, що відповідні підрозділи поліції розпочали розслідування. Інформації (Фото: Фото: Зейнеп Сечер, Pexels)
У турецькій провінції Трабзон безпілотник упав на території будівлі поліцейського управління в окрузі Арсин.
Про це повідомив мер Трабзона Ахмет Метин Генч.
За його словами, внаслідок інциденту ніхто не загинув і не постраждав.
Після падіння безпілотника правоохоронці вжили необхідних заходів безпеки. Обставини інциденту наразі з’ясовують.
Мер зазначив, що відповідні підрозділи поліції розпочали розслідування. Інформації про походження безпілотника та причини його падіння наразі немає.