Парламент Канади підтримав надання Україні надійних гарантій безпеки

Парламент Канади ухвалив постанову із закликом до надання Україні надійних гарантій безпеки . Внесений депутатом Іваном Бейкером документ отримав одностайну підтримку членів Палати громад. Про це у середу, 25 лютого, повідомив кореспондент Укрінформу .

«Палата громад підтримує надання Україні надійних та юридично зобовʼязуючих безпекових гарантій», — йдеться у тексті постанови.

Крім цього, канадські депутати підтвердили «непохитну підтримку урядом Канади України, її територіальної цілісності, незалежності й суверенітету у межах її міжнародно визнаних кордонів й територіальних вод». Ухвалений документ не надає юридичних зобовʼязань уряду, проте висловлює політичну волю парламенту.

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Також парламентарі закликали Москву припинити агресію проти України та вивести російські війська з території країни.

«Палата громад рішуче засуджує постійні й навмисні удари Росії по енергетичній інфраструктурі, що позбавляє цивільних тепла, електроенергії та доступу до базових послуг», — йдеться у постанові.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що президент Дональд Трамп хоче, щоб Україна підписала мирний договір з Росією та угоду зі США та європейськими країнами про гарантії безпеки одночасно під час великої церемонії, яка ознаменує кінець війни. Однак, як зазначив Зеленський, він наполягає, що гарантії безпеки спочатку мають узгодити та ратифікувати у Конгресі США.

9 лютого Зеленський заявив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові.

Згодом глава держави підписав указ про рішення РНБО від 30 січня щодо гарантій безпеки для України.

Видання Politico писало, що Україна побоюється, що не зможе покладатися на гарантії безпеки від союзників у рамках будь-якої потенційної мирної угоди, тому має бути готовою стояти самотужки, як «сталевий дикобраз», щоб РФ не напала знову.

13 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Київ отримав інформацію від Вашингтона про готовність ратифікувати гарантії безпеки для України в Конгресі США.

14 лютого Зеленський повідомив, що США запропонували Україні гарантії безпеки на 15 років, однак Україна хоче гарантії безпеки на 20−30 років.