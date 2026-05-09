Російських чиновників, які приходять на зустрічі з Володимиром Путіним у форматі віч-на-віч, зобов’язали здавати наручні годинники, в тому числі механічні.

Про це повідомляє російське видання Можем объяснить із посиланням на два джерела.

«Телефони не можна давно, тепер до цих вимог додалися і годинники — як електронні, так і механічні», — заявив один зі співрозмовників видання.

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За його словами, ці вимоги стали діяти «приблизно в середині квітня». Видання переконалося, що на руках чиновників, які зустрічаються з Путіним, дійсно немає годинників.

Зокрема аксесуар був відсутній у голови Тамбовської області Євгена Первишова та глави КамАЗа Сергія Когогіна, які зазвичай носять його на офіційних заходах.

Водночас вимога не стосується близького кола російського диктатора, зокрема голови Ростеху Сергія Чемезова, з яким Путін дружить уже понад 40 років.

Сам Путін теж став знімати годинник під час зустрічей тет-а-тет у своєму кабінеті, повідомляють у статті. При цьому на зустрічі з главою Чечні Рамзаном Кадировим він забув його зняти і весь час прикривав лівою рукою.

Що стало відомо зі звіту європейської розвідки

За даними звіту європейської розвідки, про який розповіли CNN, Financial Times і російський опозиційний проєкт Важные истории, Путін боїться, що його вб’ють безпілотники, а російська еліта організує замах або переворот. Зокрема, він побоюється використання безпілотників «для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти». Саме тому російська Федеральна служба охорони (ФСО), яка дбає про фізичну безпеку вищих посадових осіб Росії, значно посилила заходи безпеки щодо Путіна.

Російський диктатор перестав бувати в резиденціях на Валдаї та в Підмосков'ї, поруч із ним співробітникам не дозволено користуватися інтернетом, а відвідувачі проходять два рівні перевірок, зокрема й повний огляд, який виконують співробітники ФСО. Співробітникам, які працюють поруч із Путіним, тепер заборонено користуватися мобільними телефонами. Вони повинні використовувати пристрої без доступу до інтернету. Цим співробітникам також заборонено користуватися громадським транспортом, для цього задіють винятково транспорт ФСО, а в будинках кухарів, фотографів і охоронців Путіна встановлено системи спостереження.

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Крім того, цього року жоден депутат Держдуми не отримав запрошення на парад 9 травня на Красній площі.

Також у звіті розвідки повідомляють, що російські силовики пересварилися на нараді у Путіна після вбивства генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова в Москві.



На цій нараді, як сказано у звіті, керівники російських силових відомств перекладали один на одного відповідальність за провали системи безпеки. Глава Генштабу Валерій Герасимов «різко дорікнув своїм колегам зі спецслужб» за нездатність запобігти таким атакам. Директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков вказував на неможливість системного попередження нападів. У свою чергу, він дорікнув міністру оборони РФ за відсутність у міноборони спецпідрозділу, який займався б фізичним захистом вищих керівників. Голова Росгвардії Віктор Золотов скаржився, що ресурси його відомства не можуть виділятися на захист офіцерів міноборони. У підсумку в результаті наради було розширено список осіб, яких посилено охороняє ФСО.

Також у звіті повідомлялося, що колишній міністр оборони Сергій Шойгу, який із травня 2024 року є секретарем Ради безпеки РФ, «асоціюється з ризиком спроби держперевороту», оскільки «зберігає значний вплив у військовому командуванні».