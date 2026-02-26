Президент ВЕФ Берге Бренде під час форуму у Давосі, Швейцарія, 20 січня 2026 року (Фото: REUTERS/Denis Balibouse)

Голова Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Берге Бренде йде у відставку через зв’язки з засудженим за сексуальні злочини фінансистом Джеффрі Епштейном , пише агентство Bloomberg у четвер, 26 лютого.

Обов’язки тимчасового голови та президента ВЕФ виконуватиме Алоїз Цвінгі.

У спільній заяві співголів форуму Андре Гофмана та Ларрі Фінка сказано, що Рада опікунів «поважає рішення Бренде піти у відставку».

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«Ми раді оголосити, що Алоїз Цвінгі виконуватиме обов’язки тимчасового президента та генерального директора, і сподіваємося на його подальшу співпрацю та партнерство з часом. Рада опікунів контролюватиме передачу керівництва, включаючи план проведення належного процесу визначення постійного наступника», — сказано у заяві.

В офіційному пресрелізі не називається причина відставки Бренде. Він був головою ВЕФ понад вісім років — з 2017-го.

Раніше цього місяця ВЕФ повідомив, що розпочав розслідування щодо Бренде через його зв’язки з Епштейном. Президент ВЕФ заявляв, що «зовсім не знав про минуле та злочинну діяльність Епштейна».

30 січня Міністерство юстиції США оприлюднило понад 3 мільйони сторінок документів у справі сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. У документах згадуються засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, мільярдер Ілон Маск, колишній принц Ендрю, спадкова принцеса Норвегії Метте-Маріт, колишній президент США Білл Клінтон, а також Дональд Трамп та інші відомі особи.